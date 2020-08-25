В Ташкенте назначены хокимы Бектемирского и Сергелийского районов

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. Пост хокима Бектемирского района Ташкента занял Жахонгир Баходирович Иброхимов. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации.
Жахонгир Иброхимов родился в 1982 году в Ташкентской области. В 2006 году он окончил Ташкентский архитектурно-строительный институт.
С 2017 года работал заместителем хокима Сырдарьинской области по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства.
Кроме того, главой администрации Сергелийского района Ташкента назначен Элбек Хабибуллаевич Шукуров. Он сменил Бахтиёра Шамуратова, который в начале августа был освобожден от занимаемой должности.
Элбек Шукуров родился в 1988 году в Ташкенте. В 2009 году он окончил Ташкентский государственный аграрный университет.
В 2018—2020 годах работал заместителем хокима Ташкента по вопросам молодежной политики, социального развития и духовно-просветительской работе.
До назначения он был заместителем министра физической культуры и спорта с февраля 2020 года.