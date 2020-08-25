00:33 26 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.31
  • EUR12105.06
  • USD10262.87
Поиск
Подпись документов

В Ташкенте назначены хокимы Бектемирского и Сергелийского районов

Sputnik / Михаил Палинчак
Общество
Получить короткую ссылку
48 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200825/14839139/Naznacheny-khokimy-Bektemirskogo-i-Sergeliyskogo-rayonov-Tashkenta.html

В двух районных администрациях столицы произошли кадровые изменения. Новые хокимы уже приступили к исполнению своих обязательств.

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. Пост хокима Бектемирского района Ташкента занял Жахонгир Баходирович Иброхимов. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации.

Жахонгир Иброхимов родился в 1982 году в Ташкентской области. В 2006 году он окончил Ташкентский архитектурно-строительный институт.

Пресс-служба Ташкентского хокимията
Жахонгир Баходирович Иброхимов

С 2017 года работал заместителем хокима Сырдарьинской области по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства.

Кроме того, главой администрации Сергелийского района Ташкента назначен Элбек Хабибуллаевич Шукуров. Он сменил Бахтиёра Шамуратова, который в начале августа был освобожден от занимаемой должности.

Элбек Шукуров родился в 1988 году в Ташкенте. В 2009 году он окончил Ташкентский государственный аграрный университет.

Пресс-служба Ташкентского хокимията
Элбек Хабибуллаевич Шукуров

В 2018—2020 годах работал заместителем хокима Ташкента по вопросам молодежной политики, социального развития и духовно-просветительской работе.

До назначения он был заместителем министра физической культуры и спорта с февраля 2020 года. 

Теги:
хоким, назначение, Сергелийский район, Хокимият Ташкента



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Те отдыхающие, кто все же рискнул отправиться на Чарвак, будут вознаграждены прекрасными видами и относительным спокойствием на пляже
Лови волну: на Чарвак после снятия карантина возвращаются туристы — фото
Парты в парке для абитуриентов, которые будут сдавать вступительные экзамены
Парты в парке: как Ташкент готовится к вступительным экзаменам — видео
Новый курорт на побережье Тудакуля
Солнце, воздух, вода и 33 развлечения: каким будет новый курорт на Тудакуле

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться