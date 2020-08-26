Назначен новый хоким Яшнабадского района

В 1997 году назначенец окончил Самаркандское высшее военное автомобильное командно-инженерное училище по специальности "тактические автомобильные войска".

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. Новым хокимом Яшнабадского района назначен Рахманкулов Бахтиёр Тугамбаевич, сообщили в пресс-службе столичной администрации.

пресс-служба хокимията Ташкента На должность хокима Яшнабадского района назначен Рахманкулов Бахтиёр Тугамбаевич.

Рахманкулов родился в 1976 году в Ташкентской области. В 1997-м окончил Самаркандское высшее военное автомобильное командно-инженерное училище по специальности "тактические автомобильные войска" и в 2008 году окончил Академию гражданской защиты МЧС РФ по специальности" оперативно-тактическое управление командования штаба гражданской обороны".

С 2018-го работал в должности заместителя хокима Ташкента — руководителя Главного управления жилищно-коммунального обслуживания.

На своем посту он сменил Ходжиакбара Тилляшайхова, который был назначен главой Яшнабадского района в 2018 году.