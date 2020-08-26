АрМИ: военные из Узбекистана - в числе лучших в конкурсе "Мастер-оружейник"

По условиям состязания, военнослужащим нужно было осуществить экстремальную буксировку поврежденной 23-мм зенитной установки ЗУ-23 с условного поля боя на базу и выполнить ее ремонт.

ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Военные из России, Узбекистана и Армении признаны лучшими оружейниками по зенитным установкам в конкурсе "АрМИ-2020", который проходит в Пензенской области, сообщили в пресс-службе международных игр.

Накануне на полигоне "Константиновка" в Пензенской области завершился второй этап конкурса VI Армейских международных игр-2020 "Мастер-оружейник". По итогам второго этапа конкурса лучшие результаты показала команда Пензенского артиллерийского инженерного института, который представляет Россию в состязании. Второе и третье места, так же как и на первом этапе, где выявлялись лучшие оружейники по гаубицам, заняли команды Вооруженных сил Узбекистана и Армении.

По условиям конкурса, военнослужащим нужно было осуществить экстремальную буксировку поврежденной 23-мм зенитной установки ЗУ-23 с условного поля боя на базу и выполнить ее ремонт. Участники соревнований меняли один из элементов зенитной установки и выполняли контрольные 20 выстрелов для подтверждения рабочего состояния орудия.

"Одним из сложных эпизодов конкурса была буксировка техники на 4 километра с преодолением брода, косогора, кургана, зараженных участков местности, а также других искусственных и естественных препятствий. Команда России с учетом всех пит-стопов и штрафного времени показала время 28 минут 14 секунд. Команда Узбекистана справилась с задачей за 31 минуту и 59 секунд. Команда Армении показала время 34 минуты и 53 секунды", - сообщает пресс-центр "АрМИ-2020".

Напомним, церемония открытия международного состязания "Мастер-оружейник-2020" прошла в Пензенской области 23 августа.

В этому году конкурс "Мастер-оружейник" стал самым представительным за все пять лет его проведения: в нем участвуют команды из РФ, Узбекистана, Армении и Ирана. В состязаниях впервые представлены сборные из Абхазии, Лаоса, Камбоджи и Конго.