Увлекательный квест: в Узбекистане стартует автомарафон

Участники будут наблюдать за птицами на озере Судочье, поживут как древние кочевники в настоящей юрте, насладятся волшебным закатом на Аральском море.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. С 18 сентября стартует автомарафон по направлению Ташкент-Термез-Арал, сообщает Госкомтуризма.

Дата завершения автопробега – 28 сентября.

"За это время участники из столицы проедут через Заамин, Самарканд, Шахрисабз, Байсун, Денау, Термез, Бухару, Хиву, Нукус, Муйнак и завершится марафон на берегу Аральского моря", - говорится в информации.

Также участники будут наблюдать за птицами на озере Судочье, поживут как древние кочевники в настоящей юрте, насладятся волшебным закатом на Аральском море, познакомятся с фольклором разных регионов Узбекистана. Все путешествие составлено в виде квеста, и участникам не придется скучать, переезжая от одной точки к другой.

Почти сто машин стали участниками автомарафона в честь Амира Темура >>

В дистанции 4 600 км могут принять участие любители путешествий и приключений, истории и культуры.

При отсутствии транспорта есть возможность арендовать автомобиль с водителем или взять авто в аренду. Кроме того, к автопробегу можно присоединиться на любом участке пути.