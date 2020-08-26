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Увлекательный квест: в Узбекистане стартует автомарафон

Увлекательный квест: в Узбекистане стартует автомарафон

Госкомтуризм
Общество
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Sputnik Узбекистан
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Участники будут наблюдать за птицами на озере Судочье, поживут как древние кочевники в настоящей юрте, насладятся волшебным закатом на Аральском море.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. С 18 сентября стартует автомарафон по направлению Ташкент-Термез-Арал, сообщает Госкомтуризма.

Дата завершения автопробега – 28 сентября.

"За это время участники из столицы проедут через Заамин, Самарканд, Шахрисабз, Байсун, Денау, Термез, Бухару, Хиву, Нукус, Муйнак и завершится марафон на берегу Аральского моря", - говорится в информации.

Также участники будут наблюдать за птицами на озере Судочье, поживут как древние кочевники в настоящей юрте, насладятся волшебным закатом на Аральском море, познакомятся с фольклором разных регионов Узбекистана. Все путешествие составлено в виде квеста, и участникам не придется скучать, переезжая от одной точки к другой. 

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В дистанции 4 600 км могут принять участие любители путешествий и приключений, истории и культуры.

При отсутствии транспорта есть возможность арендовать автомобиль с водителем или взять авто в аренду. Кроме того, к автопробегу можно присоединиться на любом участке пути.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, марафон, водитель, водители, автомобилисты, автомобили, автомобиль



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