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Технопарк открылся в Андижане

В Андижанской области создается IT-технопарк

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200826/14844391/-V-Andizhanskoy-oblasti-sozdaetsya-IT-tekhnopark.html

Финансировать деятельность технопарка поручено из бюджета хокимията Андижанской области, и за счет средств, полученных от организации платных учебных курсов, а также из других не запрещенных законодательством источников.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. Кабмин принял постановление, предусматривающее организацию специализированного технологического парка информационных технологий в Андижанской области. Он создан на базе сооружений Андижанского профессионального колледжа информационных технологий.

Управление деятельностью технопарка осуществляется дирекцией Digital City при учредительстве хокимията Андижанской области.

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Задачами технопарка определены:

  • формирование портфеля заказов для реализации приоритетных проектов программных продуктов, создаваемых для организаций области;
  • разработка конкурентоспособной продукции и услуг в сфере ИКТ, их продвижение на внутреннем и внешнем рынках;
  • взаимная интеграция деятельности научных, научно-исследовательских, учебных и производственных организаций для обеспечения непрерывности цепочки производства высокотехнологичных продуктов и услуг;
  • содействие начинающим и малым предприятиям в реализации стартап-проектов в сфере ИКТ, в коммерциализации результатов инновационной деятельности;
  • помощь национальным разработчикам в привлечении отечественных и зарубежных инвесторов, в том числе за счет трансфера технологий и программных продуктов;
  • развитие "цифрового предпринимательства" посредством внедрения цифровых технологий в отрасли сельского и водного хозяйства, образования, здравоохранения, банковскую сферу области и другие.

Финансировать эту деятельность поручено из бюджета хокимията Андижанской области, и за счет средств, полученных от организации платных учебных курсов, а также из других не запрещенных законодательством источников.

© Sputnik / Евгений Биятов
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В Андижанской области предусмотрено создание 16 учебных центров по цифровым технологиям.

Напомним, в мае 2020 года правительство Узбекистана приняло постановление "О мерах по созданию Молодежных технопарков в регионах республики", в соответствии с которым в каждом регионе страны начнут поэтапное строительство технопарков для молодежи с целью повышения интеллектуального, научного и творческого потенциала молодого поколения.

Деятельность технопарков будет координироваться Академией молодежи при министерстве.

Теги:
техноцентр, технологии, хокимият, Андижанская область



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