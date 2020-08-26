Коронавирус в Узбекистане: главное на 26 августа

В Узбекистане за день выявили 174 новых случая заражения коронавирусом. При этом общее число инфицированных достигло 39964.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. Наиболее важные новости об эпидемиологической обстановке в Узбекистане - в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заболеваний

В Узбекистане за день выявили 174 новых случая заражения коронавирусом. При этом общее число инфицированных достигло 39964.

Среди новых случаев 164 выявлены в Ташкенте, 6 – в Ташкентской области и 4 – в Андижанской области.

Динамика выздоровлений

Всего в стране выздоровели 36402 человека (+419 за день), инфицированных коронавирусом (91%). Еще 3271 пациент продолжает лечение.

Летальные исходы

За день от коронавируса скончались два пациента – 38-летний и 58-летний мужчины. Последний - гражданин Ирана.

В фонде "Милосердие и здоровье" расхитили 2,8 млрд сумов, направленных на борьбу с COVID-19

Доследственная проверка выявила, что директор Фонда, сговорившись с другими сотрудниками, закупил лекарственные препараты и медоборудование по завышенной цене, присвоив 2,8 млрд сумов.

Денежные средства средства были выделены на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Жителей Бухарской области оштрафовали за организацию свадьбы на 150 человек

В Алатском районе Бухарской области, несмотря на карантинные ограничения, прошла свадьба на 150 человек, сообщили в оперштабе при Кабмине.

Инспекторы по профилактике правонарушений местного УКД ОВД составили административный протокол в отношении глав семей жениха и невесты.

Распространение коронавируса в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 23,9 млн, из них более 15,6 млн выздоровели и свыше 820 тысяч человек скончались.