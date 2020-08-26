Назначен новый ректор УзГУМЯ

Главой университета стал Азизов Улугбек Ботирович. Он уже приступил к своим должностным обязанностям.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. Ректором Узбекского государственного университета мировых языков (УзГУМЯ) назначен доктор философских наук Азизов Улугбек Ботирович. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

С 2016 Азизов работал на должности проректора УзГУМЯ и директора Республиканского научно-практического центра развития инновационных методик обучения иностранным языкам.

В 2000 году в данном университете он окончил бакалавриат. В 2009 году ему была присвоена степень магистра в университете Цукуба (Япония).

В 2015 году он защитил докторскую диссертацию в Эрфуртском университете (Германия).

Напомним: бывший ректор УзГУМЯ Ганишер Рахимов сегодня возглавляет Денауский институт предпринимательства и педагогики Самаркандского государственного университета.