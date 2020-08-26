Когда дети из нуждающихся семей получат материальную помощь в Узбекистане

Помощь направлена на обеспечение детей из нуждающихся семей наборами зимней одежды, школьной формой и учебными принадлежностями.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. Дети в Узбекистане получат разовую материальную помощь уже в сентябре, сообщает "Узбекистан 24".

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О дополнительных мерах по социальной поддержке населения", направленное на смягчение негативного воздействия коронавирусной пандемии.

"Данными мерами материальной поддержки будут охвачены более 810 тыс. детей, на что будет потрачено свыше 400 млрд сумов бюджетных средств", - говорится в сообщении.

Будет оказана единовременная материальная помощь следующим категориям населения:

- дети, не достигшие 16-летнего возраста, из семей, получающих пенсии и пособия по случаю потери кормильца (выплаты будут проводиться из Пенсионного фонда);

- дети с инвалидностью, не достигшие 16-летнего возраста (из Пенсионного фонда, но за счет средств республиканского бюджета);

- дети, не достигшие 16-летнего возраста, из семей, включенных в перечни семей, нуждающихся в материальной помощи и поддержке ("темир дафтар").

Размер единовременной материальной помощи определен в размере 500 тысяч сумов на каждого ребенка.

Помощь направлена на обеспечение детей из нуждающихся семей наборами зимней одежды, школьной формой и учебными принадлежностями.