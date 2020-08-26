"Никто не в праве заставлять": министр рассказал, как одеваться школьникам

Глава Министерства народного образования Шерзод Шерматов подчеркнул, что директора государственных образовательных учреждений не в праве требовать у родителей покупать форму у того или иного предприятия, так как внедрение единой школьной формы ранее было отложено.

ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik, Дильшода Рахматова. В новом учебном году требования о единой форме к школьникам в республике предъявлять не будут. Об этом в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал министр образования республики Шерзод Шерматов.

Также он призвал родителей не торопиться с покупками принадлежностей, чтобы избежать массового скопления людей.

"Я знаю, что данная тема сейчас широко обсуждается. Но во время пандемии, не только к школьной форме нет строгих требований, но и, например, к посещению уроков. Жестких обязательств по одежде нет. Есть определенный порядок, который нужно соблюдать, это известно родителям. Введение обязательной школьной формы как вам известно, пока отложено. В то же время в одежде, не соответствующей правилам и требованиям школы, занятия посещать нельзя", — пояснил министр.

Он также подчеркнул, что директора государственных образовательных учреждений не вправе требовать у родителей покупать форму у того или иного предприятия.

Шерматов также призвал родителей не спешить на базары за покупками для школьников, так как высок риск заразиться.

"Всем хокимам областей дано указание при необходимости продлить школьные ярмарки до октября месяца, так что закупиться успеют все", - отметил Шерматов.

Ранее в Узбекистане предложили начать новый учебный год с 14 сентября. МНО готовится огласить итоги мнения родителей по этому вопросу уже к концу недели. В частности, проводится опрос среди родителей, по результатам которого примут окончательное решение. При этом частные школы самостоятельно будут определять дату начала учебного года.

Во всех учреждениях образования планируют сделать обязательной обработку рук дезинфицирующими растворами по несколько раз в день. Также, ученики будут обязаны менять маски каждые три часа. Обеспечение детей антисептиками и масками будет возложено на их родителей.

На период эпидемии отменены все массовые мероприятия, а вход посторонним лицам в учебные заведения будет запрещен.