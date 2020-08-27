Спустя 30 лет перерыва заработал самый северный аэропорт республики — "Муйнак"

ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Накануне аэропорт "Муйнак" принял пассажирский самолет — первый за почти 30 лет.
Пробный технический рейс был выполнен из Ташкента на воздушном судне Airbus A320.
- Аэропорт "Муйнак" принял первый пробный пассажирский рейс
- Аэропорт "Муйнак" принял первый пробный пассажирский рейс
Аэропорт построен в 1947-м. В свое время отсюда летали самолеты в Ташкент, Нукус. Кунград, Нукус, Ургенч и другие города республики.
В 1990-х годах пассажирские перевозки было решено приостановить.
В 2019-м, согласно постановлению правительства, аэропорт "Муйнак" решено реконструировать. Стоимость проекта оценивается в 300 миллионов сумов.
В реализации проекта принимают участие сразу несколько ведомств и компаний. К примеру, за строительство взлетно-посадочной полосы длиной 2,3 километра отвечает Комитет по автомобильным дорогам.
Здание терминала и возведение ограждения по периметру аэропорта длиной в 9 километров находится в компетенции компании "Узбекистон темир йуллари".
Сигнальные огни и радиолокационное оборудование будут поставлены немецкой компанией Protec Automation.