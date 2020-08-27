Спустя 30 лет перерыва заработал самый северный аэропорт республики — "Муйнак"

Данный авиаузел был построен в 1947-м, однако с 1990-х годов он не использовался для пассажирских перевозок.

ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Накануне аэропорт "Муйнак" принял пассажирский самолет — первый за почти 30 лет.

Пробный технический рейс был выполнен из Ташкента на воздушном судне Airbus A320.

Аэропорт "Муйнак" принял первый пробный пассажирский рейс УзА

Аэропорт "Муйнак" принял первый пробный пассажирский рейс УзА 1 / 2 УзА Аэропорт "Муйнак" принял первый пробный пассажирский рейс

Аэропорт построен в 1947-м. В свое время отсюда летали самолеты в Ташкент, Нукус. Кунград, Нукус, Ургенч и другие города республики.

В 1990-х годах пассажирские перевозки было решено приостановить.

В 2019-м, согласно постановлению правительства, аэропорт "Муйнак" решено реконструировать. Стоимость проекта оценивается в 300 миллионов сумов.

В реализации проекта принимают участие сразу несколько ведомств и компаний. К примеру, за строительство взлетно-посадочной полосы длиной 2,3 километра отвечает Комитет по автомобильным дорогам.

Здание терминала и возведение ограждения по периметру аэропорта длиной в 9 километров находится в компетенции компании "Узбекистон темир йуллари".

Сигнальные огни и радиолокационное оборудование будут поставлены немецкой компанией Protec Automation.