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Спустя 30 лет перерыва заработал самый северный аэропорт республики — "Муйнак"

УзА
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200827/14848755/Spustya-30-let-pereryva-zarabotal-samyy-severnyy-aeroport-respubliki--Muynak.html

Данный авиаузел был построен в 1947-м, однако с 1990-х годов он не использовался для пассажирских перевозок.

ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Накануне аэропорт "Муйнак" принял пассажирский самолет — первый за почти 30 лет.

Пробный технический рейс был выполнен из Ташкента на воздушном судне Airbus A320.

  • Аэропорт "Муйнак" принял первый пробный пассажирский рейс
    УзА
  • Аэропорт "Муйнак" принял первый пробный пассажирский рейс
    УзА
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УзА
Аэропорт "Муйнак" принял первый пробный пассажирский рейс

Аэропорт построен в 1947-м. В свое время отсюда летали самолеты в Ташкент, Нукус. Кунград, Нукус, Ургенч и другие города республики.

В 1990-х годах пассажирские перевозки было решено приостановить.

В 2019-м, согласно постановлению правительства, аэропорт "Муйнак" решено реконструировать. Стоимость проекта оценивается в 300 миллионов сумов.

В реализации проекта принимают участие сразу несколько ведомств и компаний. К примеру, за строительство взлетно-посадочной полосы длиной 2,3 километра отвечает Комитет по автомобильным дорогам.

Здание терминала и возведение ограждения по периметру аэропорта длиной в 9 километров находится в компетенции компании "Узбекистон темир йуллари".

Сигнальные огни и радиолокационное оборудование будут поставлены немецкой компанией Protec Automation. 

Теги:
Муйнак, Узбекистан, Каракалпакстан, аэропорт



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