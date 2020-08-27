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Флаги стран участниц СНГ

В период пандемии гражданам стран СНГ будет оказана правовая помощь

© Sputnik / Виктор Толочко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200827/14849324/V-period-pandemii-grazhdanam-stran-SNG-budet-okazana-pravovaya-pomosch.html

В видеоконференции приняли участие представители Азербайджана (в качестве наблюдателя), Армении, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Накануне в формате видеоконференции состоялось 27-е заседание консультативного совета глав МИД государств – участников СНГ. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

В мероприятии приняли участие представители Азербайджана (страна-наблюдатель), Армении, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.

Во время онлайн-встречи члены совета рассмотрели вопросы оказания правовой помощи гражданам государств-участников, пребывающих на территориях сторон в период пандемии COVID-19. В ходе беседы также была отмечена необходимость усиления совместной работы в сфере защиты их прав и интересов.
Флаги государств СНГ. Архивное фото
Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев
В Ташкенте начали готовиться к ряду форумов и выставок стран СНГ

Кроме того, участники заседания определили задачи и перспективные направления взаимодействия между консульскими службами государств Содружества, а также компетентными органами в области практической реализации положений международных договоров и соглашений.

По итогам конференции был подписан протокол, согласно которому Армении было передано председательство в совете глав консульских служб МИД стран СНГ в 2021 году.

Напомним: в мае состоялось заседание Совета глав правительств (СГП) СНГ, в рамках которого были рассмотрены вопросы, направленная на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Помимо этого, в ходе переговоров участники обменялись мнениями по актуальным направлениям сотрудничества в экономической, транспортно-логистической, энергетической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Теги:
Правовая информация, МИД Узбекистана, заседание, СНГ, СМИД СНГ



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