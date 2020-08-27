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Железнодорожные вагоны

Власти Узбекистана доставили из Ростовской области 927 сограждан

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200827/14849572/Vlasti-Uzbekistana-dostavili-iz-Rostovskoy-oblasti-927-sograzhdan.html

Специальный поезд отправился в республику 23 августа со станции "Первомайская" с 927 гражданами. Он прибыл в Наманганскую область 27 августа.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Специальный поезд доставил в четверг на родину 927 граждан Узбекистана, скопившихся в Ростовской области, сообщила пресс-служба Министерства транспорта республики.

"Поезд отправился в Узбекистан 23 августа со станции "Первомайская" с 927 гражданами. Он прибыл в Наманганскую область 27 августа", - говорится в информации.

Известно, что все пассажиры по прибытии отправлены на карантин.

Во время движения были предусмотрены только технические остановки состава, поезд сопровождали сотрудники Национальной гвардии, МВД и Министерства здравоохранения Узбекистана.

Власти Узбекистана 23 августа вывезут более 900 сограждан из Ростовской области >>

Напомним, 6-7 августа на родину поездами были вывезены более 1,8 тысячи сограждан, собравшихся в Самарской и Оренбургской областях на границе РФ и Казахстана, 10 августа - более 900 граждан.

В Ташкенте регулярно просят сограждан не скапливаться у российско-казахстанской границы и дожидаться вывозных рейсов по месту проживания в РФ. В мае-июле в Самарской и Оренбургской областях неоднократно собирались несколько сотен узбекистанцев, власти республики организовали вывоз более 5,4 тысячи соотечественников на автобусах и железнодорожном транспорте.

Теги:
Наманган, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан, Ростовская область, Ростов, Поезд



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