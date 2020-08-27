В Узбекистане восстановят редкие сорта растений, находящиеся на грани исчезновения

Подробнее о мерах, которые разработали власти страны для развития семеноводства и сельского хозяйства, читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Правительство республики утвердило программу по восстановлению редких местных сортов, находящихся на грани исчезновения, и организации на их основе оригинального семеноводства.

Перед Министерством сельского хозяйства и Академией наук поставлены задачи:

повысить эффективность семеноводства на основе современных технологий, создавать новые местные засухо- и солеустойчивые сорта с комплексом ценных качеств, а также их генетические паспорта;

интродукция нетрадиционных сельскохозяйственных культур из зарубежных стран, с учетом конъюнктуры внутреннего и внешнего рынка;

проведение испытаний восстановленных сельскохозяйственных насаждений и включение их в государственный реестр и другие.

Специальная рабочая группа в течение месяца должна разработать критерии оценки редких местных сортов сельскохозяйственных насаждений, находящихся на грани исчезновения.

В течение трех месяцев необходимо организовать работы по увеличению засухоустойчивых сортов саженцев плодовых деревьев и винограда с высокими качественными показателями в лабораториях "In vitro".

Министерству сельского хозяйства совместно с Министерством инновационного развития поручено в 2020 – 2022 годах обеспечить модернизацию материально-технической базы организаций, занимающихся селекцией и семеноводством.

Также ведомству дано указание в течение двух месяцев организовать в НИИ по селекции и семеноводству и их филиалах специализированные семеноводческие рассадники для производства и доставки потребителям саженцев местных импортозамещающих сортов.

Ежегодно будут подводиться итоги, и Министерством инновационного развития совместно с Министерством сельского хозяйства и Академией наук в рамках научных программ будут проводиться конкурсы проектов в сфере семеноводства.

Указом главы республики от 2019 года "О мерах по эффективному использованию земельных и водных ресурсов в сельском хозяйстве" были поставлены задачи по развитию селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур.

В частности, предусмотрено расширение во всех научно-исследовательских учреждениях семеноводческого профиля научно-исследовательских и практических работ по восстановлению местных сортов, находящихся на грани исчезновения и организации на их основе органического (экологически чистого) семеноводства, а также осуществление мер по реализации результатов этих работ на условиях государственно-частного партнерства.