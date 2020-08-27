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Президент Шавкат Мирзиёев посетил пострадавший от наводнения Акалтынский район и встретился с местными жителями

Шавкат Мирзиёев наградил 28 одаренных юношей премией "Мард углон"

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200827/14852799/Shavkat-Mirziev-nagradil-28-odarennykh-yunoshey-premiey-Mard-uglon.html

Среди лауреатов — школьники, студенты, молодые ученые, военнослужащие, предприниматели, врач-эпидемиолог, журналист, а также член национальной сборной команды Узбекистана по плаванию.

ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Глава республики Шавкат Мирзиёев подписал постановление о вручении государственной премии "Мард ўғлон" ("Храбрый сын") 28 юношам.

Награда была учреждена в 2017 году.

Студенты филиала НИЯУ МИФИ на торжественной церемонии открытия вуза в Ташкенте
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Учреждена премия "Илхом" для студентов вузов

Она присуждается одаренным молодым людям возраста от 14 до 30 лет, которые являются примером для сверстников в учебе или же занимающиеся общественной активностью.

Кроме того, премию вручают талантливым узбекистанцам за особые достижения в области науки, образования, медицины, культуры, литературы, искусства, спорта и производства.

Награды удостаиваются также за проявленные успехи в военной службе и в деятельности правоохранительных органов. 

Лауреаты премии "Мард ўғлон" получат специальные дипломы и нагрудные знаки в торжественной обстановке.

Каждому из них также вручат денежное вознаграждение в размере 50-кратной базовой расчетной величины (11,15 миллиона сумов).

Со списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.

Теги:
Минюст Узбекистана, Шавкат Мирзиёев, государственная награда



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