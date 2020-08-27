Шавкат Мирзиёев наградил 28 одаренных юношей премией "Мард углон"

ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Глава республики Шавкат Мирзиёев подписал постановление о вручении государственной премии "Мард ўғлон" ("Храбрый сын") 28 юношам.
Награда была учреждена в 2017 году.
Она присуждается одаренным молодым людям возраста от 14 до 30 лет, которые являются примером для сверстников в учебе или же занимающиеся общественной активностью.
Кроме того, премию вручают талантливым узбекистанцам за особые достижения в области науки, образования, медицины, культуры, литературы, искусства, спорта и производства.
Награды удостаиваются также за проявленные успехи в военной службе и в деятельности правоохранительных органов.
Лауреаты премии "Мард ўғлон" получат специальные дипломы и нагрудные знаки в торжественной обстановке.
Каждому из них также вручат денежное вознаграждение в размере 50-кратной базовой расчетной величины (11,15 миллиона сумов).
Со списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.