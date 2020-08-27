Назначен новый хоким Бостанлыкского района

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Главой районной администрации Ташкентской области стал Ахмедов Журабек Ильхомович. Он уже приступил к исполнению своих обязательств.
ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Главой Бостанлыкского района Ташкентской области назначен Ахмедов Журабек Ильхомович. Об этом сообщают в "УзА".
Пресс-служба "УзА"
Ахмедов Журабек Ильхомович
Ранее он занимал пост начальника Департамента по вопросам привлечения инвестиций и развития туристской инфраструктуры Госкомтуризма.