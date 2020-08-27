Коронавирус в Узбекистане: главное на 27 августа

В Узбекистане от коронавируса скончались еще два пациента, а уже в сентябре открывается новая клиника для борьбы с COVID-19.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Наиболее важные новости об эпидемиологической обстановке в Узбекистане - в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заболеваний

Количество официально зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 40 338 (+143).

Из 143 новых случаев выявлено: 125 – в Ташкенте; 18 – в Ташкентской области.

Динамика выздоровлений

Сегодня в стране прошли лечение 554 человека, инфицированные коронавирусом, а средний уровень выздоровления достиг 92% (37 116 человек). 2925 пациентов проходят лечение.

Летальные исходы

В Узбекистане от коронавируса скончались еще два пациента: мужчина, 45-летний Г.Х., житель Касбийского района Кашкадарьи и мужчина, 36-летний К.Р., житель Миришкорского района Кашкадарьи.

Новая клиника для больных c COVID-19 откроется в Кибрае

Национальной палатой инновационного здравоохранения Узбекистана в партнерстве с Национальной гвардией страны и при поддержке хокимията Кибрайского района открывается новая инновационная клиника для лечения пациентов с COVID-19.

Открытие клиники намечено на сентябрь.

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Глава делегации российских врачей, прибывших в Узбекистан для помощи в борьбе с эпидемией COVID-19, поделился впечатлениями от увиденного и рассказал, какие вопросы чаще всего обсуждаются с коллегами и с какими сложностями приходится сталкиваться.

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Группа российских специалистов уже неделю работает в Узбекистане, помогая коллегам стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией.

Врач-инфекционист Риат Канцеров был направлен в Самарканд, где помогает коллегам в лечении особо тяжелых пациентов.

Распространение коронавируса в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире составляет 24 млн, из них 15,6 млн выздоровели и 822 тысячи человек скончались.