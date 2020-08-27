Автовладелец купил машину с дефектом и заменил ее на новую спустя полгода

ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Как сообщают в Агентстве по защите прав потребителей, к ним обратился владелец автомобиля Lacetti L-Elegant/AT Plus для восстановления своих прав. Он заявил, что через полгода с момента покупки нового автомобиля у него начала отходить краска. Установлено, что автовладелец не попадал в аварию и не повреждал свою машину.

Отмечается, что краска стала отслаиваться сначала на крыше, а затем на переднем капоте и других частях машины. Потребитель обратился в автосалон ООО Sergeli-Avtotexxizmat с просьбой заменить дефектный автомобиль. Однако сотрудники салона ему отказали и обвинили его в небрежном уходе за транспортным средством.

Далее мужчина написал заявление в Агентство по защите прав потребителей. Работники организации подробно изучили детали обращения. Затем они направили официальные письма в UzAuto Motors и ООО Sergeli-Avtotexxizmat. Совместно с компетентными специалистами данных предприятий был проведен анализ на соответствие требований, установленных законом "О защите прав потребителей" и постановлением Кабмина "Об утверждении правил розничной торговли в Республике Узбекистан и правил производства и реализации продукции (услуг) общественного питания".

По результатам проверки вопрос решился в пользу потребителя. Транспортное средство с дефектами ему заменили на новый автомобиль той же марки.