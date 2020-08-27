Более 900 узбекистанцев доставлены из Самарской области на родину

Специальный поезд вывез скопившихся на границе РФ и Казахстана узбекских граждан. Сразу после прибытия все они направлены на карантин.

ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. Специальный поезд доставил из Самарской области на родину 918 узбекистанцев, ранее скопившихся на границе в ожидании отправки домой. Рейс был организован "Узбекистон темир йуллари", сообщает пресс-служба Минтранса республики.

"Специальный поезд АО "Узбекские железные дороги" отправился в Узбекистан 25 августа со станции "Кинель" в Самарской области с 918 гражданами. Он прибыл в Ташкент вечером 27 августа", - говорится в сообщении.

Все прибывшие из России граждане сразу отправлены на профилактический карантин.

Ранее специальным составом из Ростовской области России в Узбекистан также были вывезены несколько сотен граждан республики, которые по разным причинам не могут вернуться на родину воздушным транспортом.

Ситуация со стихийными палаточными лагерями мигрантов в Самарской области повторяется не в первый раз. Власти Узбекистана, а также представители посольства и консульства неоднократно призывали соотечественников не предпринимать попыток пересечь границу до официального снятия карантинных ограничений. Российская сторона, в том числе региональные власти, со своей стороны оказывают необходимую поддержку иностранцам, в том числе предлагая временное трудоустройство. Однако практически все мигранты отказываются, ожидая отправки на родину.