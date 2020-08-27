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Узбекистанцев вывезли из Самарской области на родину специальным поездом

Более 900 узбекистанцев доставлены из Самарской области на родину

Пресс-служба Минстранса Узбекистана
Общество
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Специальный поезд вывез скопившихся на границе РФ и Казахстана узбекских граждан. Сразу после прибытия все они направлены на карантин.

ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. Специальный поезд доставил из Самарской области на родину 918 узбекистанцев, ранее скопившихся на границе в ожидании отправки домой. Рейс был организован "Узбекистон темир йуллари", сообщает пресс-служба Минтранса республики.

"Специальный поезд АО "Узбекские железные дороги" отправился в Узбекистан 25 августа со станции "Кинель" в Самарской области с 918 гражданами. Он прибыл в Ташкент вечером 27 августа", - говорится в сообщении.

Все прибывшие из России граждане сразу отправлены на профилактический карантин.

Ранее специальным составом из Ростовской области России в Узбекистан также были вывезены несколько сотен граждан республики, которые по разным причинам не могут вернуться на родину воздушным транспортом.

Поезд ОАО РЖД, архивное фото
© Sputnik / Игорь Зарембо
Граждан Узбекистана, скопившихся под Самарой, вывезут поездом 25 августа
Ситуация со стихийными палаточными лагерями мигрантов в Самарской области повторяется не в первый раз. Власти Узбекистана, а также представители посольства и консульства неоднократно призывали соотечественников не предпринимать попыток пересечь границу до официального снятия карантинных ограничений. Российская сторона, в том числе региональные власти, со своей стороны оказывают необходимую поддержку иностранцам, в том числе предлагая временное трудоустройство. Однако практически все мигранты отказываются, ожидая отправки на родину.

Теги:
Карантин, Мигранты, Самарская область, Узбекистон темир йуллари, Узбекистан



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