В Узбекистане создадут структуры, отвечающие за чрезвычайные ситуации

ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. В Узбекистане реформируют систему реагирования в чрезвычайных ситуациях.
Для этого в отраслевых органах госуправления (министерств, ведомств и других организаций) и хокимиятах будут созданы функциональные и территориальные структуры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Об этом говорится в утвержденном правительством положении о государственной системе предупреждения и действий в условиях чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).
Согласно документу, в республике также появится должность специалиста по предупреждению и устранению последствий ЧС.
ГСЧС состоит из территориальных и функциональных низовых структур, а также информационной системы управления, имеет республиканский, местный и объектный уровни.
На каждом уровне ГСЧС создаются:
- органы управления и оперативного управления;
- силы и средства устранения чрезвычайных ситуаций;
- запасы финансовых и материально-технических ресурсов для устранения чрезвычайных ситуаций;
- автоматизированные системы оповещения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и предоставления информации.
Напомним: одна из крупнейших чрезвычайных ситуаций случилась в республике совсем недавно — 1 мая произошел прорыв дамбы на Сардобинском водохранилище.
В результате были затоплены близлежащие районы Сырдарьинской области и соседнего Казахстана. Жителей эвакуировали, на месте трагедии ликвидируют последствия наводнения, ведется строительство новых жилых массивов для пострадавших.