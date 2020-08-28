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Сотрудник МЧС

В Узбекистане создадут структуры, отвечающие за чрезвычайные ситуации

МЧС Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200828/14859573/V-Uzbekistane-sozdadut-struktury-otvechayuschie-za-chrezvychaynye-situatsii.html

Министерствам, ведомствам, Кенгашу Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей, Ташкента и другим подразделениям ГСЧС при согласовании с МЧС в течение 3 месяцев поручено пересмотреть и утвердить положения о действиях в условиях чрезвычайных ситуаций.

ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. В Узбекистане реформируют систему реагирования в чрезвычайных ситуациях.

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Пресс-служба ГУ МВД Ташкента
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Для этого в отраслевых органах госуправления (министерств, ведомств и других организаций) и хокимиятах будут созданы функциональные и территориальные структуры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Об этом говорится в утвержденном правительством положении о государственной системе предупреждения и действий в условиях чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).

Согласно документу, в республике также появится должность специалиста по предупреждению и устранению последствий ЧС.

ГСЧС состоит из территориальных и функциональных низовых структур, а также информационной системы управления, имеет республиканский, местный и объектный уровни.

На каждом уровне ГСЧС создаются:

  • органы управления и оперативного управления;
  • силы и средства устранения чрезвычайных ситуаций;
  • запасы финансовых и материально-технических ресурсов для устранения чрезвычайных ситуаций;
  • автоматизированные системы оповещения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и предоставления информации.

Напомним: одна из крупнейших чрезвычайных ситуаций случилась в республике совсем недавно — 1 мая произошел прорыв дамбы на Сардобинском водохранилище.

В результате были затоплены близлежащие районы Сырдарьинской области и соседнего Казахстана. Жителей эвакуировали, на месте трагедии ликвидируют последствия наводнения, ведется строительство новых жилых массивов для пострадавших.

Теги:
постановление, Правительство Узбекистана, предотвращение чс, МЧС Узбекистана



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