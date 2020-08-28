Коронавирус в Узбекистане: главное на 28 августа

Указом президента в республике почетные звания и награды присуждены медикам за вклад в развитие системы здравоохранения страны и предотвращение распространения пандемии COVID-19.

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заражений

Согласно последним данным Министерства здравоохранения в Узбекистане зарегистрировано 40 720 случаев заболевания коронавирусом.

В настоящее время в стране проходят лечение от коронавирусной инфекции 2 545 пациентов в соответствии со стандартами, установленными врачами.

Динамика выздоровлений

По информации Министерства здравоохранения, количество выздоровевших за весь период составило 37 873 человека.

Скончались четыре пациента с коронавирусом

От коронавирусной инфекции скончались четыре человека, среди них три женщины и один женщины. Несмотря на своевременно оказанную помощь квалифицированного медицинского персонала, пациенты умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

Турецкие врачи помогут узбекистанцам в борьбе с коронавирусом

Медицинская бригада из 16 опытных турецких специалистов прибыла в Узбекистан для сотрудничества и обмена опытом в борьбе с коронавирусом. В состав группы вошли анестезиологи, реаниматологи, пульмонологи, инфекционисты, педиатры, а также высококвалифицированные эксперты в области неотложной помощи, биомедицины, общей практики, внутренней медицины, общественного здравоохранения.

Медиков наградят за самоотверженность в борьбе с пандемией COVID-19

В соответствии с указом президента Шавката Мирзиёева, в честь 29-летия независимости Узбекистана, за достойный вклад в развитие системы здравоохранения республики и предотвращение распространения пандемии коронавируса высшей награды удостоены медики страны. Почетное звание "Заслуженный работник здравоохранения Республики Узбекистан" присвоено девятерым наилучшим специалистам в области медицины, которые направили свое профессиональное мастерство на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты здоровья населения.

В Узбекистане установили санитарные требования для открытия школ — список

Министерство здравоохранения разработало перечень временных санитарно-эпидемиологических требований для организации учебного процесса в образовательных учреждениях страны на период пандемии COVID-19.

Новые правила планируется внедрить во всех общеобразовательных школах и специнтернатах Узбекистана. Ознакомиться с ними можно здесь.

Распространение COVID-19 в мире

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире составило более 24,5 млн человек. Зафиксировано свыше 832 тысяч летальных исходов, вылечились 16 млн жителей.