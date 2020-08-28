Узбекистанцы теперь смогут сохранять номер телефона при смене оператора

Эта услуга станет доступна, когда операторы будут технически готовы. Новые правила вступят в силу с 1 октября.

ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. В Узбекистане абоненты мобильной связи получили право сохранять персональный номер телефона при переходе к другому оператору.

"Согласно Правилам оказания услуг связи, зарегистрированным в Минюсте, абонентский номер, присвоенный абоненту по договору на оказание услуг мобильной связи, может быть сохранен и использован при заключении нового договора с другим оператором мобильной связи", — говорится в сообщении Минюста.

В ведомстве также привели пример. Так, если гражданин является абонентом Uzmobile, то он сможет зарегистрировать свой номер телефона (вместе с кодом) в качестве абонента Beeline без каких-либо изменений.

Для этого нужно заключить с мобильным оператором соответствующий договор.

Новые правила вступят в силу с 1 октября.