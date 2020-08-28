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"Близкая душе страна": ректор МГИМО о награде и первом визите в Узбекистан

© Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200828/14861881/Blizkaya-dushe-strana-rektor-MGIMO-o-nagrade-i-pervom-vizite-v-Uzbekistan.html

В Москве орденом "Дустлик" ("Дружба") удостоен ректор Московского государственного института международных отношений МИД РФ Анатолий Торкунов. Награду руководителю российского вуза от имени президента Узбекистана вручил посол республики в РФ Ботиржон Асадов.

ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik, Лев Рыжков. В Москве в МГИМО состоялось торжественное вручения ордена "Дустлик" ректору этого вуза Анатолию Торкунову.

Руководителю Московского государственного института международных отношений (университета) при МИД РФ Анатолию Торкунову 26 августа исполнилось 70 лет. Но награда от президента Шавката Мирзиёева – непросто знак внимания юбиляру. Благодаря ректору МГИМО в декабре 2019 года для абитуриентов Узбекистана открыл двери филиал одного из самых престижных российских вузов.

© Sputnik / Виталий Белоусов
Ректор МГИМО Анатолий Торкунов награжден орденом "Дружбы" Узбекистана

"МГИМО по праву находится в числе лидеров не только российского, но и международного высшего образования, ежегодно входит в топ-10 лучших вузов России и занимает достойное место в числе ведущих университетов мира, — отметил в ходе церемонии награждения посол Республики Узбекистан в РФ Ботиржон Асадов. — Выпускники МГИМО в Узбекистане занимают высокие посты, становятся послами, заместителями министра, видными общественными деятелями, успешными бизнесменами. Их блестящая карьера – свидетельство профессионализма профессорско-преподавательского состава".

© Sputnik / Виталий Белоусов
Ректор МГИМО Анатолий Торкунов награжден орденом "Дружбы" Узбекистана
Взаимодействие в образовательной сфере, по словам дипломата, играет значительную роль в укреплении стратегического партнерства между странами.

"Для меня Узбекистан – не далекая страна Центральной Азии, — признался Анатолий Торкунов. — Это очень близкое нашей душе государство, с которым мы связаны многие десятки лет. Я впервые побывал в Узбекистане в 1971 году с группой студентов. Мы тогда проехали по всей республике, и должен сказать, что из воспоминаний юности это одно из самых ярких. Мы прониклись величием этой страны с потрясающей историей и культурой. Мы почувствовали сердечность узбекских друзей, которые нас тогда принимали".

Вручение ректору МГИМО Анатолию Торкунову ордена Дружба от имени президента Узбекистана
© Sputnik . /Лев Рыжков
В знак дружбы и сотрудничества: ректор МГИМО получил орден "Дустлик"
В МГИМО, по словам ректора, училось много уроженцев Узбекистана, которые, сделав успешную карьеру, не забывали о вузе.

"Я хотел бы подчеркнуть, что отношения двух стран, равно как и отношения в области образования, стали активнейшим образом развиваться благодаря позиции и линии, которую проводит президент Узбекистана, — подчеркнул Анатолий Торкунов. — Мы ему сердечно благодарны за то, что он по-доброму относится к нашему университету и делает так много для того, чтобы отношения между двумя нашими странами развивались стабильно и по восходящей".

© Sputnik / Виталий Белоусов
Ректор МГИМО Анатолий Торкунов награжден орденом "Дружбы" Узбекистана
Открыть первый зарубежный филиал МГИМО удалось в кратчайшие сроки благодаря настрою узбекских и российских властей, уверена руководитель Одинцовского филиала МГИМО Елена Козловская. Она решала организационные вопросы при создании представительства вуза в Ташкенте.

"Главная трудность, с которой мы столкнулись – резкое изменение реальности во время пандемии коронавируса, — признается Елена Козловская. — Если в рамках одного государства найти решение проще, то тут мы сталкивались с более сложными препятствиями, перейдя на дистанционную форму обучения. В итоге московские преподаватели читали ребятам лекции онлайн, хотя должны были поехать в Узбекистан".

Сейчас студенты, поступившие в прошлом году, уже перешли на второй курс, а руководство представительства подписывает новый приказ о зачислении абитуриентов. В 2020-м ташкентский филиал МГИМО открыл две бакалаврские программы "Международное право" и "Бизнес-информатика" и четыре магистерские — в том числе по лингвистике и менеджменту.

Как выглядит открывшийся филиал МГИМО в Ташкенте
Sputnik / Рамиз Бахтияров
"Настоящий дворец науки": как открывали филиал МГИМО в Ташкенте — видео
Соглашение о создании филиала МГИМО было подписано в октябре 2018 года в ходе визита президента России Владимира Путина в Ташкент. Открытие нового вуза в Узбекистане состоялось в декабре 2019 года.

Анатолий Торкунов родился 26 августа 1950 года. Закончил МГИМО, где в числе его сокурсников был министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. После выпуска Анатолий Васильевич находился на дипломатической службе в КНДР. В 1972 году поступил в аспирантуру, а в 1974-м – назначен помощником ректора своего родного вуза. С 1983 по 1986 гг. Торкунов работал дипломатом в США — сначала вторым, а затем первым секретарем посольства. С 1992 года занимает пост ректора МГИМО.

Теги:
Анатолий Торкунов, Ботиржон Асадов, МГИМО, Россия, Узбекистан



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