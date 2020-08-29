Студенты из закрытых стран продолжат учебу в РФ дистанционно — Фальков

Иностранные учащиеся вузов, въезжающие на территорию РФ из государств с открытыми границами, должны будут пройти тест на коронавирус.

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. Накануне министр образования и науки РФ Валерий Фальков в интервью РИА Новости заявил, что учеба в вузах начнется с первого сентября в традиционном формате: студенты будут посещать занятия в аудиториях и жить в общежитиях. Он также отметил важность соблюдения необходимых санитарно-гигиенических правил: ношение масок, измерение температуры дважды в день и дезинфекция воздуха.

Кроме того, иностранные студенты, въезжающие на территорию РФ, должны будут сдать специальный тест на 10-12-й день обязательного 14-дневного карантина.

"У нас примерно треть всех иностранцев, которые обучаются в российских вузах, не уезжали. Они остались в России летом, и на них эти ограничения не распространяются", - подчеркнул Фальков.

Далее от поясняет, что иностранным студентам из закрытых стран со сложной эпидемситуацией, которые по объективным причинам не могут прибыть в Россию к началу учебного года, будет предоставлена возможность продолжить учебную деятельность дистанционно до возобновления авиасообщения.

"У нас порядка 300 тысяч иностранных граждан, часть из них, когда началась пандемия, выехали – чуть больше 160 тысяч. Но немалое количество – больше 130 тысяч – остались здесь. И они спокойно придут 1 сентября и будут обучаться. Плюс въедут студенты из тех стран, которые открыты", - сказал министр образования.

В ходе беседы также стало известно, что в ближайшее время на базе национального проекта в России планируется создать все условия для развития "Цифрового университета". Будет организован консорциум из университетов и лидеров IT-рынка, таких как Яндекс и Ростелеком. Совместно с ними будут разработаны уникальные отечественные продукты, позволяющие организовать учебный процесс удаленно.

Напомним: ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по профилактике распространения COVID-19 в образовательных учреждениях. Согласно новым введенным правилам, иностранные студенты, в том числе из Узбекистана, будут допущены до учебы после прохождения 14-дневного карантина по прибытии в РФ.