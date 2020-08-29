13:45 29 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.31
  • EUR12105.06
  • USD10262.87
Поиск
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков

Студенты из закрытых стран продолжат учебу в РФ дистанционно — Фальков

© Sputnik / Екатерина Штукина
Общество
Получить короткую ссылку
104 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200829/14864930/Studenty-iz-zakrytykh-stran-smogut-prodolzhit-uchebu-v-RF-distantsionno.html

Иностранные учащиеся вузов, въезжающие на территорию РФ из государств с открытыми границами, должны будут пройти тест на коронавирус. 

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. Накануне министр образования и науки РФ Валерий Фальков в интервью РИА Новости заявил, что учеба в вузах начнется с первого сентября в традиционном формате: студенты будут посещать занятия в аудиториях и жить в общежитиях. Он также отметил важность соблюдения необходимых санитарно-гигиенических правил: ношение масок, измерение температуры дважды в день и дезинфекция воздуха. 

Кроме того, иностранные студенты, въезжающие на территорию РФ, должны будут сдать специальный тест на 10-12-й день обязательного 14-дневного карантина. 

"У нас примерно треть всех иностранцев, которые обучаются в российских вузах, не уезжали. Они остались в России летом, и на них эти ограничения не распространяются", - подчеркнул Фальков.

Далее от поясняет, что иностранным студентам из закрытых стран со сложной эпидемситуацией, которые по объективным причинам не могут прибыть в Россию к началу учебного года, будет предоставлена возможность продолжить учебную деятельность дистанционно до возобновления авиасообщения. 

"У нас порядка 300 тысяч иностранных граждан, часть из них, когда началась пандемия, выехали – чуть больше 160 тысяч. Но немалое количество – больше 130 тысяч – остались здесь. И они спокойно придут 1 сентября и будут обучаться. Плюс въедут студенты из тех стран, которые открыты", - сказал министр образования.
© Sputnik / Владимир Песня
Иностранным студентам стало проще работать в России – детали нового закона

В ходе беседы также стало известно, что в ближайшее время на базе национального проекта в России планируется создать все условия для развития "Цифрового университета". Будет организован консорциум из университетов и лидеров IT-рынка, таких как Яндекс и Ростелеком. Совместно с ними будут разработаны уникальные отечественные продукты, позволяющие организовать учебный процесс удаленно. 

Напомним: ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по профилактике распространения COVID-19 в образовательных учреждениях. Согласно новым введенным правилам, иностранные студенты, в том числе из Узбекистана, будут допущены до учебы после прохождения 14-дневного карантина по прибытии в РФ.

 

 

 

 

Теги:
онлайн, студенты, иностранные граждане, Россия, высшее образование, Образование



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Загадочные тайны космического мира — самые яркие фотографии
Российская гуманитарная помощь и медикаменты доставлены в больницы Ливана
Проект о порядке проведения митингов и демонстраций
Как, где и когда можно проводить демонстрации и митинги - проект закона

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться