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В Андижане создан институт экономики и строительства

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200829/14865986/V-Andizhane-sozdan-institut-ekonomiki-i-stroitelstva.html

Согласно предоставленным данным, новый вуз начнет осуществлять свою работу с 2020/2021 учебного года.

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. Постановлением Кабинета Министров Узбекистана создан Андижанский институт экономики и строительства.  Об этом сообщили на информационно-правовом портале Norma.uz.

Согласно предоставленным данным, новый вуз начнет осуществлять свою работу с 2020/2021 учебного года.

В образовательном учреждении будут подготавливать научно-педагогические кадры, а также конкурентоспособных специалистов в сфере экономики и строительства.
Пресс-служба президента
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Важно отметить, что для студентов вуза практика будет организовываться на соответствующих отраслевых предприятиях. Кроме того, институт наладит сотрудничество с компаниями для дальнейшего трудоустройства выпускников.

Напомним: в прошлом году в Шахрисабзе открыли филиалы Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами и Ташкентского химико-технологического института.

Теги:
Строительство, Экономика, студенты, вуз, Андижан



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