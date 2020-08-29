В Андижане создан институт экономики и строительства

Согласно предоставленным данным, новый вуз начнет осуществлять свою работу с 2020/2021 учебного года.

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. Постановлением Кабинета Министров Узбекистана создан Андижанский институт экономики и строительства. Об этом сообщили на информационно-правовом портале Norma.uz.

Согласно предоставленным данным, новый вуз начнет осуществлять свою работу с 2020/2021 учебного года.

В образовательном учреждении будут подготавливать научно-педагогические кадры, а также конкурентоспособных специалистов в сфере экономики и строительства.

Важно отметить, что для студентов вуза практика будет организовываться на соответствующих отраслевых предприятиях. Кроме того, институт наладит сотрудничество с компаниями для дальнейшего трудоустройства выпускников.

Напомним: в прошлом году в Шахрисабзе открыли филиалы Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами и Ташкентского химико-технологического института.