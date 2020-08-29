Коронавирус в Узбекистане: главное на 29 августа

В республике сохраняется стабильная ситуация с долей зараженных коронавирусом, это позволило ослабить некоторые введенные ранее ограничения, в первую очередь по транспорту.

ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. В Узбекистане число инфицированных коронавирусом составляет 41 160 человек, а количество жертв - 309.

Вместе с этим увеличивается и число выздоровевших. На данный момент с болезнью справились 38 359 пациентов.

Относительно стабильная обстановка позволяет планировать начало учебного года. Президент республики утвердил дату начала занятий 14 сентября. Как ранее озвучил министр народного образования, обучение будет гибридным - очное или дистанционное на усмотрение родителей.

Кроме того, утвержден график новых вывозных авиарейсов с 31 августа по 30 сентября. Помимо этого, власти Узбекистана рассматривают вопрос о запуске в сентябре регулярных авиарейсов с четырьмя странами – Казахстаном, Турцией, ОАЭ и Беларусью.

Альтернативой воздушному транспорту для вывоза соотечественников из-за рубежа станут так называемые санитарные поезда. С 28 августа по 20 сентября "Узбекистон темир йуллари" на еженедельной основе организует маршруты в города России для доставки узбекистанцев на родину.

В республике продолжают свою работу российские врачи, а также специалисты Роспотребнадзора, которые делятся своим опытом и методиками с узбекистанскими коллегами.