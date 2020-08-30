С начала соревнований "АрМИ-2020" установлено двадцать девять мировых рекордов

Всего из тридцати конкурсов "АрМИ-2020" состязания завершены в шести. По их итогам, как и в текущем общем зачете, лидирует Россия, Беларусь и Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. С начала соревнований "АрМИ-2020" уже установлено двадцать девять мировых рекордов, сообщил главный судья Игр генерал-майор Александр Перязев.

"Только за один вчерашний день установлено по одному рекорду на трех конкурсах – "Мастер-оружейник", "Страж порядка" и "Верный друг", - подчеркнул он.

По его словам, вчера победой российских команд завершились состязания в двух конкурсах – "Страж порядка" и "Безопасная среда". На втором месте в "Страже порядка" – Иран, на третьем – Армения. Второе место в конкурсе "Безопасная среда" разделили Беларусь и Китай, а третье заняли команды Армении и Узбекистана.

Всего из тридцати конкурсов "АрМИ-2020" состязания завершены в шести. По их итогам, как и в текущем общем зачете, лидирует Россия, Беларусь и Узбекистан.

Сегодня, 30 августа, состязания проходят в семи конкурсах, а также состоятся торжественные церемонии закрытия конкурсов "Безопасный маршрут", "Конный марафон" и "Военное ралли".

Генерал-майор Перязев рассказал, что на самом зрелищном конкурсе "Танковый биатлон" сегодня завершается этап "Индивидуальная гонка", по результатам которого определится лучший танковый экипаж. Финалы пройдут в конкурсах "Безопасный маршрут" и "Верный друг". Один из самых сложных этапов "Эстафета отделений с преодолением полосы препятствий, стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов продолжится на конкурсе "Десантный взвод".

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В заключение своего выступления главный судья "АрМИ-2020" генерал-майор Перязев отметил успешное выступление команды Лаоса, которая представлена в шести конкурсах. Недавно на "Танковом биатлоне" экипаж Лаоса побил свой же прошлогодний рекорд. Хорошие результаты лаосцы демонстрируют также на конкурсах "Мастер-оружейник", "Инженерная формула" и "Безопасная среда".