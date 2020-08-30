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Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства Сергелийской ветки столичного метрополитена.

Проезд в метро Ташкента сделали бесплатным в праздничные дни

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20200830/14869638/Proezd-v-metro-Tashkenta-sdelali-besplatnym-v-prazdnichnye-dni.html

Жители столицы в эти дни получили приятный сюрприз - проезд в метрополитене будет абсолютно бесплатным.

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. В честь Дня независимости в Ташкентском метро организован бесплатный проезд 31 августа и 1 сентября, сообщает Министерство транспорта Узбекистана.

"В праздничные дни, т.е. 31 августа и 1 сентября, наши соотечественники могут бесплатно пользоваться метро", – говорится в сообщени.

Напомним, вчера Шавкат Мирзиёев ознакомился с результатами проделанной работы на первом этапе ташкентской кольцевой линии метро по направлению "Дустлик-2 – Куйлюк".

Она имеет 7 остановок, а ее протяженность составляет 11 км. Интерьер каждой станции выдержан в национальном стиле.

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Ранее глава республики также осмотрел новые станции метрополитена — "Туркистан" и "Юнусабад".

Теги:
День независимости, День независимости, праздничные дни, праздник, Ташкент, Ташкент, Ташкентский метрополитен, Ташкентский метрополитен, Тошкент метрополитени, Метро, метро



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