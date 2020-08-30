Проезд в метро Ташкента сделали бесплатным в праздничные дни

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Коронавирус в Узбекистане: главное на 30 августа С 1 сентября граждане Узбекистана смогут посещать Кыргызстан без ограничений, а Алишер Шадманов считает, что нельзя допустить превращения учебных заведений в очаг эпидемии. 289

Кыргызстан открывает границы для Узбекистана РУз будет включена 32-й страной в перечень иностранных государств, в которых наблюдается снижение коронавирусной инфекции и стабилизация эпидемиологической ситуации с 1 сентября 2020 года. 4162