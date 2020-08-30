Проезд в метро Ташкента сделали бесплатным в праздничные дни

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. В честь Дня независимости в Ташкентском метро организован бесплатный проезд 31 августа и 1 сентября, сообщает Министерство транспорта Узбекистана.
"В праздничные дни, т.е. 31 августа и 1 сентября, наши соотечественники могут бесплатно пользоваться метро", – говорится в сообщени.
Напомним, вчера Шавкат Мирзиёев ознакомился с результатами проделанной работы на первом этапе ташкентской кольцевой линии метро по направлению "Дустлик-2 – Куйлюк".
Она имеет 7 остановок, а ее протяженность составляет 11 км. Интерьер каждой станции выдержан в национальном стиле.
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Ранее глава республики также осмотрел новые станции метрополитена — "Туркистан" и "Юнусабад".