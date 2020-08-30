Коронавирус в Узбекистане: главное на 30 августа

С 1 сентября граждане Узбекистана смогут посещать Кыргызстан без ограничений, а Алишер Шадманов считает, что нельзя допустить превращения учебных заведений в очаг эпидемии.

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заболеваний

Количество официально зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 41424 (+121 с 10.00).

83 новых случая выявлены в Ташкенте, 30 - в Самарканде и 8 - в Андижане.

Динамика выздоровления

Сегодня завершили лечение 296 человек. Итого в нашей стране вылечено 38 655 человек с коронавирусной инфекцией (93%).

2456 пациентов продолжают лечение.

Летальные исходы

Минздрав сообщил о новых летальных исходах от коронавируса в Ташкенте: 79-летнего Н.И., жителя Шайхантахурского района и 64-летней М.Ю., жительницы Учтепинского района.

Кыргызстан открывает границы для Узбекистана

С 1 сентября граждане Узбекистана смогут посещать Кыргызстан без ограничений: республика вошла в перечень стран со стабильной эпидемиологической ситуацией по COVID-19.

Эксперт Роспотребнадзора назвала главную проблему при лечении коронавируса

Доктор медицинских наук, инфекционист, кардиолог, руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ Роспотребнадзора Татьяна Руженцова поделилась первыми впечатлениями от пребывания в Узбекистане и о тех мерах, которые принимаются в республике для борьбы с пандемией.

Нельзя допустить превращения учебных заведений в очаг эпидемии коронавирус

Под председательством Алишера Шадманова состоялось видеоселекторное совещание, посвященное мерам по обеспечению санитарно-эпидемиологической устойчивости при организации 2020-2021 учебного года в школах.

Распространение COVID-19 в мире

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире составило 25 млн человек. Зафиксировано свыше 843 тысяч летальных исходов, вылечились 16,4 млн жителей.