Ушел из жизни заслуженный артист Узбекистана Фатхулла Масудов

ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. На 58-м году жизни скончался известный узбекский актер театра и кино, директор Узбекского национального академического драматического театра, заслуженный артист Узбекистана Фатхулла Масудов.
Об этом сообщили в Министерстве культуры.
Фатхулла Масудов родился в Ташкенте в 1963 году. Окончил столичный театрально-художественный институт.
За свою насыщенную карьеру Масудов работал помощником режиссера Узбекского государственного академического драматического театра (с 2015-го возглавлял его), актером озвучки, кино и театра.
В 1999 году ему вручили медаль "Шухрат", в 2003-м — дали звание "Заслуженный артист РУз", в 2014-м Масудов был удостоен ордена "Мехнат шухрати".
По некоторым данным, у него был выявлен COVID-19.