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Заслуженый артист Узбекистана Фатхулла Маъсудов

Ушел из жизни заслуженный артист Узбекистана Фатхулла Масудов

Пресс-служба Минкультуры Узбекистана
Общество
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Обладатель медали "Шухрат", звания "Заслуженный артист Республики Узбекистан" и ордена "Мехнат шухрати" — это лишь немногие из достижений Масудова.

ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. На 58-м году жизни скончался известный узбекский актер театра и кино, директор Узбекского национального академического драматического театра, заслуженный артист Узбекистана Фатхулла Масудов.

Об этом сообщили в Министерстве культуры.

Фатхулла Масудов родился в Ташкенте в 1963 году. Окончил столичный театрально-художественный институт.

За свою насыщенную карьеру Масудов работал помощником режиссера Узбекского государственного академического драматического театра (с 2015-го возглавлял его), актером озвучки, кино и театра.

В 1999 году ему вручили медаль "Шухрат", в 2003-м — дали звание "Заслуженный артист РУз", в 2014-м Масудов был удостоен ордена "Мехнат шухрати".

По некоторым данным, у него был выявлен COVID-19.

Теги:
Узбекистан, актер, смерть



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