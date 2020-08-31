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Вход на территорию Ботанического сада в Ташкенте

В Ташкенте закрывается Ботанический сад

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200831/14872827/V-Tashkente-zakryvaetsya-Botanicheskiy-sad.html

Он станет недоступен для посещения с 31 августа по 15 сентября из-за вступительных экзаменов, которые проведут в парках.

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. В Ташкенте временно закрыли Ботанический сад, сообщает Академия наук Узбекистана.

"Ботанический сад будет закрыт с 31 августа по 15 сентября. В эти дни в Ботаническом саду пройдут вступительные тестовые экзамены", - говорится в информации.

Напомним, в Государственном центре тестирования утвердили список объектов для проведения тестовых испытаний для абитуриентов.

Парты в парке: как Ташкент готовится к вступительным экзаменам — видео >>

В соответствии с обнародованным перечнем, в Ташкенте абитуриенты будут сдавать вступительные экзамены на 6 локациях, в том числе в Ботаническом саду, Национальном парке и на стадионе ФК "Пахтакор".

Теги:
парк, парк, Ташкент, Ташкент, Ботанический сад, Узбекистан, Узбекистан, вступительные экзамены, экзамен



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