В Ташкенте закрывается Ботанический сад

Он станет недоступен для посещения с 31 августа по 15 сентября из-за вступительных экзаменов, которые проведут в парках.

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. В Ташкенте временно закрыли Ботанический сад, сообщает Академия наук Узбекистана.

"Ботанический сад будет закрыт с 31 августа по 15 сентября. В эти дни в Ботаническом саду пройдут вступительные тестовые экзамены", - говорится в информации.

Напомним, в Государственном центре тестирования утвердили список объектов для проведения тестовых испытаний для абитуриентов.

Парты в парке: как Ташкент готовится к вступительным экзаменам — видео >>

В соответствии с обнародованным перечнем, в Ташкенте абитуриенты будут сдавать вступительные экзамены на 6 локациях, в том числе в Ботаническом саду, Национальном парке и на стадионе ФК "Пахтакор".