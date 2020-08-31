Президент возложил венок к Монументу независимости и гуманизма — фото

В церемонии также приняли участие другие высокопоставленные лица республики: представители Сената и Законодательной палаты Олий Мажлиса, Администрации президента, правительства, министерств, ведомств и общественности столицы.

ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. В преддверии Дня независимости Узбекистана президент Шавкат Мирзиёев посетил площадь Мустакиллик и возложил цветы к подножию Монумента независимости и гуманизма.

Президент Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию Монумента независимости и гуманизма. © Пресс-служба президента Узбекистана.

Президент Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию Монумента независимости и гуманизма. © Пресс-служба президента Узбекистана.

Президент Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию Монумента независимости и гуманизма © Пресс-служба президента Узбекистана.

Президент Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию Монумента независимости и гуманизма © Пресс-служба президента Узбекистана.

Президент Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию Монумента независимости и гуманизма © Пресс-служба президента Узбекистана.

Президент Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию Монумента независимости и гуманизма © Пресс-служба президента Узбекистана.

Президент Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию Монумента независимости и гуманизма © Пресс-служба президента Узбекистана.

Президент Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию Монумента независимости и гуманизма © Пресс-служба президента Узбекистана. 1 / 8 © Пресс-служба президента Узбекистана. Президент Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию Монумента независимости и гуманизма.

Напомним: во вторник в республике отмечается 29 лет с момента провозглашения полной независимости от СССР.

Ранее глава государства потребовал в связи с пандемией ограничить проведение массовых собраний и гуляний в этот день.

Мирзиёев порекомендовал гражданам отмечать знаменательное событие в семейном кругу.

В случае проведения торжеств трудовыми коллективами необходимо строгого соблюдать санитарно-гигиенические нормы.

Президент также поручил организовать в дни праздника интересные передачи и представления нового формата в средствах массовой информации и Интернете.