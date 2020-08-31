Президент возложил венок к Монументу независимости и гуманизма — фото

ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. В преддверии Дня независимости Узбекистана президент Шавкат Мирзиёев посетил площадь Мустакиллик и возложил цветы к подножию Монумента независимости и гуманизма.
- Президент Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию Монумента независимости и гуманизма.© Пресс-служба президента Узбекистана.
- Президент Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию Монумента независимости и гуманизма.© Пресс-служба президента Узбекистана.
- Президент Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию Монумента независимости и гуманизма© Пресс-служба президента Узбекистана.
- Президент Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию Монумента независимости и гуманизма© Пресс-служба президента Узбекистана.
- Президент Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию Монумента независимости и гуманизма© Пресс-служба президента Узбекистана.
- Президент Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию Монумента независимости и гуманизма© Пресс-служба президента Узбекистана.
- Президент Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию Монумента независимости и гуманизма© Пресс-служба президента Узбекистана.
- Президент Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию Монумента независимости и гуманизма© Пресс-служба президента Узбекистана.
Напомним: во вторник в республике отмечается 29 лет с момента провозглашения полной независимости от СССР.
Ранее глава государства потребовал в связи с пандемией ограничить проведение массовых собраний и гуляний в этот день.
Мирзиёев порекомендовал гражданам отмечать знаменательное событие в семейном кругу.
В случае проведения торжеств трудовыми коллективами необходимо строгого соблюдать санитарно-гигиенические нормы.
Президент также поручил организовать в дни праздника интересные передачи и представления нового формата в средствах массовой информации и Интернете.