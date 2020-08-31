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Президент возложил венок к Монументу независимости и гуманизма — фото

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Общество
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В церемонии также приняли участие другие высокопоставленные лица республики: представители Сената и Законодательной палаты Олий Мажлиса, Администрации президента, правительства, министерств, ведомств и общественности столицы.

ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. В преддверии Дня независимости Узбекистана президент Шавкат Мирзиёев посетил площадь Мустакиллик и возложил цветы к подножию Монумента независимости и гуманизма.

  • Президент Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию Монумента независимости и гуманизма.
    Президент Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию Монумента независимости и гуманизма.
    © Пресс-служба президента Узбекистана.
  • Президент Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию Монумента независимости и гуманизма.
    Президент Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию Монумента независимости и гуманизма.
    © Пресс-служба президента Узбекистана.
  • Президент Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию Монумента независимости и гуманизма
    © Пресс-служба президента Узбекистана.
  • Президент Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию Монумента независимости и гуманизма
    © Пресс-служба президента Узбекистана.
  • Президент Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию Монумента независимости и гуманизма
    © Пресс-служба президента Узбекистана.
  • Президент Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию Монумента независимости и гуманизма
    © Пресс-служба президента Узбекистана.
  • Президент Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию Монумента независимости и гуманизма
    © Пресс-служба президента Узбекистана.
  • Президент Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию Монумента независимости и гуманизма
    © Пресс-служба президента Узбекистана.
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© Пресс-служба президента Узбекистана.
Президент Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию Монумента независимости и гуманизма.

Напомним: во вторник в республике отмечается 29 лет с момента провозглашения полной независимости от СССР.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Ранее глава государства потребовал в связи с пандемией ограничить проведение массовых собраний и гуляний в этот день. 

Мирзиёев порекомендовал гражданам отмечать знаменательное событие в семейном кругу.

В случае проведения торжеств трудовыми коллективами необходимо строгого соблюдать санитарно-гигиенические нормы.

Президент также поручил организовать в дни праздника интересные передачи и представления нового формата в средствах массовой информации и Интернете.

Теги:
Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, цветы, памятник, Президент



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