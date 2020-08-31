Как в Узбекистане изменится механизм предоставления жилья молодым семьям

Тремстам пятидесяти шести молодым семьям, для которых запланировано предоставить жилье в 2020 году, жилье предоставят по новому порядку на основе ипотечного кредита.

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. В Узбекистане меняется механизм предоставления жилья молодым семьям, сообщается в постановлении.

"Тремстам пятидесяти шести молодым семьям, для которых запланировано предоставить жилье в 2020 году, жилье предоставят по новому порядку на основе ипотечного кредита", - говорится в документе.

Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента поручено внести изменения в основные параметры по строительству доступных многоквартирных домов в сельской местности.

Согласно расчетам Министерства финансов и Союза молодежи, выделяются:

- на первоначальные взносы для построенных в 2019 году 558 домов для молодых семей – 30,0 млрд сумов;

- на покрытие 65% первоначальных взносов для строящегося жилья в 2020 году 356 молодым семьям – 11,6 млрд сумов с учетом НДС.

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Документом устанавливается порядок, согласно которому при центральном аппарате Агентства по делам молодежи создается группа контроля, которая будет осуществлять мониторинг уплаты ссуд и процентов по кредитам.

Молодым семьям, не уплатившим в установленные сроки ссуды и проценты, в течение одного рабочего дня территориальные кенгаши Союза молодежи вместе с территориальными подразделениями Министерства махалли и поддержки семьи будут направлять через нотариуса письменные уведомления.

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В случае неисполнения требований письменного уведомления молодой семьей территориальные кенгаши в течение двух рабочих дней обращаются к нотариусу для составления исполнительного письма по задолженности. Затем это письмо направляется в территориальное отделение Бюро принудительного исполнения для принятия мер в установленном порядке.