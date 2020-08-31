Когда и в каких районах Ташкента отключат горячую воду — график

Плановые пятидневные отключения в столице начнутся с 14 сентября и продлятся до октября.

ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Предприятие "Тошиссиккуввати" предупредило жителей Ташкента о плановых приостановках работы теплоисточников, в связи с чем будет отсутствовать горячее водоснабжение.

График отключений

14-18 сентября — ТЦ-7, ТЦ-8;

21-25 сентября — ТЦ-2, ТЦ-3, ТЦ-6, котельные "Водник" и "Саноатэнерго";

28 сентября-2 октября — ТЦ-4;

5-9 октября — ТЦ-1, ТЦ-5.

Зоны действия теплоцентралей:

ТЦ-1

Проспект Мустакиллик, ул. Мирзо Улугбека, Буюк ипак йули, Кары Ниёзий, Мухаммада Юсуфа, Сайрам, Тамарахоним, Аккурган, Уткира Султонова, Осиё, Льва Толстого, Навнихол, 3-я улица Навнихол, Ясси, Каландар, Буз, 5-й проезд Сайрам, 7-ой проезд Сайрам, Чуст, Катта Дархан, 2-й проезд Катта Дархан, Геология, Ибрахима Муминова, Ниёзбек йули, Кичик халка йули, Катта халка йули, Дурмон йули, Шахриабад, Зиёлилар, Мирзакалон Исмоилий, Паркент, Богишамол, Наманганская, Зарбулак, Киркйигит, проезд Тамарахоним, Озодлик, массивы Ялангач, Ташсельмаш, Мавлоно Риёзи, Буз-1, поселок ТашГРЭС, площадь Хамида Алимджана, зона Ташкентского государственного аграрного университета.

ТЦ-2

Ул. Мирзо Улугбека, Темура Малика, Авайхон, Мингбулак, Феруза, Миришкор, Шукура Бурханова, Раззока Хамроева, Салом, Дурмон йули, массивы Карасу — 1, 2, 3, 4, 6, Феруза, Буз-2.

ТЦ-3

Проспект Бунёдкор, ул. Навои, Алмазар, Беруни, Ислама Каримова, Караташ, Фуркат, Афросиаб, Кичик халка йули, Самарканд Дарвоза, Абая, Абдулла Кадыри, Кукча Дарвоза, Бешагач, Нурафшон, Пахтакор, Хувайдо, Гулабад, площадь Чорсу, массивы Чорсу, Караташ, Алмазар, Бешагач, Ц-10,11,13,14, Ц-26, 27, 28, Б-1, Б-2, Б-3.

ТЦ-4

Проспекты Амира Темура, Мустакиллик, ул. Ахмада Дониша, Шарофа Рашидова, Яхъё Гулямова, Шахрисабз, Шастри, Янгишахар, Дехканабад, Сахибкор, Катта халка йули, Шахристанская, Уч Кахрамон, Мойкурган, Рихсили, Янги Юнусабад, Юнусота, Джумамасжид, Осиё, Богишамол, 1-й тупик Минор, Чингиза Айтматова, Кичик халка йули, Хамида Алимджана, Мингурик, Абдулла Кадыри, Бодомзор, Кургазма, Козитарнов, Гиргиртепа, Шивли, Шухрат, Богиравон, Мукаррамы Тургунбаевой, Шифонур, Гулсарай, Себзар, Олтинсой, Шимолий Олмазор, Зиё, Зульфияхонум, Лабзак, Нурафшон, Каракамыш, 1-я улица Каракамыш, Талабалар, Университетская, Белтепа, Фараби, Беруни, Мухбир, Мирзо Голиба, Шифокорлар, 2-я улица Шифокорлар, Камарнисо, массивы Белтепа, Ибн Сино-1,2, Джарарык, Камарнисо, Бешкурган — 1, 2, 3, 4, Олимпия, Шифокорлар шахарчаси, Талабалар шахарчаси, зоны НУУз, ТашГТУ, массив Юнусабад — кварталы 1−19, Ц-1, 2, 4, 5, 6, 12, 15, Ц-17,18 (Себзар), Тахтапуль, Каракамыш 1/1, ½, 1/3, ¼, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, площадь Хамида Алимджана.

ТЦ-5

Ул. Заргарлик, Лутфи, Катартал, Гулистан, Фархадская, Чопонота, Богибустон, Кичик халка йули, Наккашлык, Домбрабад, 4-ый проезд Домбрабад, Серкуёш, Усмур, Тахиатош, Ширин, Максуда Шейхзада, 1-я улица Катартал, 2-я улица Катартал, Катта Хирмонтепа, Нурафшон, Сеульская, Гулхани, Богистон, Самарканд Дарвоза, Такачи, Катта халка йули, Урикзор, Бешкайрагач, Тукимачи, Нашрият, Юсуфа Саккоки, Фозилтепа, массив Актепе, Чиланзар — кварталы 5-26, 30, 31, Г9А, 20А, Ц, Домбрабад, Шарк, Гулистан, Аль Хорезми-1, 2, Бешкайрагач, Изза, микрорайон Актепе, зона рынка Урикзор.

ТЦ-6

Ул. Мунис, Сарикуль, Эски Сарикуль, Янгизамон, Янги Куйлюк, Абдурауфа Фитрата, Фаргона йули, Таллимарджан, Файзабад, Мехрджан, Сайхун, Сурхан, массивы Куйлюк — 1-7, Куйлюк — Обводная.

ТЦ-7

Ул. Корасув, Бешарык, Бирлашган, 2-ой проезд Бирлашган, Эльбек, Асалобод, Курувчилар, Уйсозлар, Паркент, Чулпон, Алимкент, Ахангаранское шоссе, массивы Тузель — 1, 2, 3, 4, Уйсозлар — 1, Асалобод — 1,2, Авиасозлар шахарчаси — 1, 1а, 2, 3, 4.

ТЦ-8

Ул. Янги Сергели йули, Мехригиё, Сугдиёна, Кипчак, Чинар, Давлатабад, Дустлик, Мирзо Турсунзада, Жахонаро, Кургонтепа, массивы Сергели 1−8А, Юлдош — 1−18, Ц-1, 2, 3, Дустлик — 1,2.

Котельная "Водник"

Ул. Хусайн Бойкаро, зоны массива "Водник".

Котельная "Саноатэнерго"

Массив "Курувчи".