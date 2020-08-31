В правоохранительных органах Бухары прокомментировали данный случай и заявили, что водитель передвигался без соответствующих документов.

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. В Бухаре появился автомобиль, раскрашенный в цвета национального флага, однако быстро был отправлен на штрафстоянку, сообщают в УВД Бухарской области.

В узбекских соцсетях распространилось фото, на котором можно увидеть автомобиль Gentra, покрашенный в цвета национального флага.

УВД Бухарской области Водитель в Бухаре раскрасил авто в цвета национального флага - фото

Позже в правоохранительных органах Бухары прокомментировали данный случай и заявили, что водитель передвигался без соответствующих документов.

УВД Бухарской области Водитель в Бухаре раскрасил авто в цвета национального флага - фото

"Водитель 1987 года рождения 31 августа, примерно в 10.40, передвигался по улице Б. Накшбанд на автомобиле Gentra. Водитель покрасил автомобиль в цвета национального флага", - говорится в сообщении.

УВД Бухарской области Водитель в Бухаре раскрасил авто в цвета национального флага - фото

Кроме того, у водителя отсутствовали документы, которые необходимы для управления транспортным средством. Автомобиль был отправлен на штрафстоянку, по факту нарушения оформлен протокол.