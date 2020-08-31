В учебном центре организовано обучение информационно-коммуникационным технологиям, робототехнике и киберспорту.

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. В Карши открылся современный IT-центр, в котором молодежь сможет бесплатно повышать свою компьютерную грамотность, сообщают в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций.

В церемонии открытия принял участие заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Бахромжон Олматов.

"Молодежь в возрасте от 7 до 30 лет сможет бесплатно повысить свою компьютерную грамотность в данном IT-центре. Успешно закончившим курсы будут вручаться сертификаты", - говорится в информации.

В учебном центре организовано обучение информационно-коммуникационным технологиям, робототехнике и киберспорту.

Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций В Карши открылся новый IT-центр

Открытие IT-центра стало памятным подарком для молодежи региона в связи с празднованием 29-летия независимости Республики Узбекистан.