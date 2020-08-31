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В Карши открылся новый IT-центр

В Карши открылся новый IT-центр

Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200831/14878359/V-Karshi-otkrylsya-novyy-IT-tsentr.html

В учебном центре организовано обучение информационно-коммуникационным технологиям, робототехнике и киберспорту.

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. В Карши открылся современный IT-центр, в котором молодежь сможет бесплатно повышать свою компьютерную грамотность, сообщают в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций.

В церемонии открытия принял участие заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Бахромжон Олматов.

"Молодежь в возрасте от 7 до 30 лет сможет бесплатно повысить свою компьютерную грамотность в данном IT-центре. Успешно закончившим курсы будут вручаться сертификаты", - говорится в информации.

В учебном центре организовано обучение информационно-коммуникационным технологиям, робототехнике и киберспорту.

В Карши открылся новый IT-центр
Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций
В Карши открылся новый IT-центр

Открытие IT-центра стало памятным подарком для молодежи региона в связи с празднованием 29-летия независимости Республики Узбекистан.

Теги:
компьютер, Обучение, учебный центр, технологии, IT-технологии, Карши, Узбекистан, Узбекистан



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