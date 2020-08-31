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Сменился начальник Ферганского областного управления здравоохранения

Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (388)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200831/14878417/Smenilsya-nachalnik-Ferganskogo-oblastnogo-upravleniya-zdravookhraneniya.html

Пост занял Хусан Мамаджонов, который ранее возглавлял Ферганское городское медицинское объединение.

ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Одилжон Умаров освобожден от должности начальника Ферганского областного управления здравоохранения в связи с переводом на другую работу. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Узбекистана.

На этом посту его сменил Хусан Мамаджонов, который ранее возглавлял Ферганское городское медицинское объединение. Соответствующее распоряжение уже подписал министр.

Хусану Мамаджонову 52 года. Он выпускник Андижанского государственного медицинского института (1993 г.), занимал разные должности в системе здравоохранения, в том числе был начальником инспекции Департамента здравоохранения Минздрава Ферганской области, а также главным врачом областного многопрофильного медцентра.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (388)
Теги:
кадровые перестановки, Узбекистан, Фергана, Ферганская область



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