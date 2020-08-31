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Свадебный букет невесты

И снова пышная свадьба: в Самарканде оштрафовали молодоженов

© Flickr / Ly Thien Hoang (Lee)
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (836)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200831/14879339/I-snova-pyshnaya-svadba-v-Samarkande-oshtrafovali-molodozhenov.html

Двадцать девятого августа в свадебном заведении "Мараканд" в Самарканде собралось около 40 человек. Какие меры приняли в УВД - читай далее.

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. В Узбекистане снова устроили масштабную свадьбу в разгар пандемии. Это произошло в Самарканде - там молодожены провели свадьбу в банкетном зале с 40 гостями, пишет областное УВД.

"Двадцать девятого августа в свадебном заведении "Мараканд" в Самарканде собралось около 40 человек. В отношении администрации свадебного заведения был составлен административный протокол", - говорится в сообщении.

В УВД напомнили, что нарушение обязательных правил, установленных в целях предупреждения возникновения или распространения карантинных и других опасных для человека инфекций, влечет наложение штрафа на граждан от трех до пяти, а на должностных лиц — от десяти до пятнадцати минимальных размеров заработной платы.

Жителей Бухарской области оштрафовали за организацию свадьбы на 150 человек >>

Ранее в Алатском районе Бухарской области, несмотря на карантинные ограничения, прошла свадьба на 150 человек.

Инспекторы по профилактике правонарушений местного УКД ОВД составили административный протокол в отношении глав семей жениха и невесты.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (836)
Теги:
Карантин, коронавирус, пандемия, Самарканд, Самарканд, Узбекистан, Узбекистан, свадьба



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