И снова пышная свадьба: в Самарканде оштрафовали молодоженов

Двадцать девятого августа в свадебном заведении "Мараканд" в Самарканде собралось около 40 человек. Какие меры приняли в УВД - читай далее.

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. В Узбекистане снова устроили масштабную свадьбу в разгар пандемии. Это произошло в Самарканде - там молодожены провели свадьбу в банкетном зале с 40 гостями, пишет областное УВД.

"Двадцать девятого августа в свадебном заведении "Мараканд" в Самарканде собралось около 40 человек. В отношении администрации свадебного заведения был составлен административный протокол", - говорится в сообщении.

В УВД напомнили, что нарушение обязательных правил, установленных в целях предупреждения возникновения или распространения карантинных и других опасных для человека инфекций, влечет наложение штрафа на граждан от трех до пяти, а на должностных лиц — от десяти до пятнадцати минимальных размеров заработной платы.

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