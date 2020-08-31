Команды России, Узбекистана и Армении стали лучшими оружейниками на АрМИ-2020

Международный конкурс проводился в пятый раз, в этом году в соревнованиях участвовали восемь команд.

ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Победителями конкурса АрМИ-2020 "Мастер-оружейник", который завершился в Пензенской области, стали команды России, Узбекистана и Армении, сообщили в пресс-центре конкурса.

"Лучшими оружейниками на Армейских международных играх-2020 признаны команды России, Узбекистана и Армении, соответственно", — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости

Кубки, медали и подарки победителям в торжественной обстановке вручили начальник главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Николай Паршин и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

"Участники конкурса порадовали нас достойными выступлениями, в честной и бескомпромиссной борьбе проявили целеустремленность, силу воли и уважение к соперникам и коллегам по ратному делу", — заявил Паршин.

Белозерцев поблагодарил министра обороны РФ Сергея Шойгу за то, что конкурс проводится на базе Пензенского артиллерийского инженерного института.

"Спасибо всем, кто подготовил и провел этот конкурс на самом высоком организационном уровне. Это огромный труд, огромная работа. Также хочется поблагодарить участников, которые приехали к нам. Было очень интересно наблюдать за вашими успехами", — сказал губернатор Пензенской области.

Международный конкурс "Мастер-оружейник" проводился в пятый раз, в этом году в соревнованиях участвовали восемь команд, впервые — Вооруженных сил Лаоса, Камбоджи, Конго и Абхазии. Также в соревнованиях были представлены сборные команды России, Армении, Ирана и Узбекистана. Состязания проходили в пять этапов.