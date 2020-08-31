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Команды России, Узбекистана и Армении стали лучшими оружейниками на АрМИ-2020

Sputnik / Табылды Кадырбеков
Общество
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Тема:
Международные армейские соревнования "АрМИ-2020" (26)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200831/14879594/Komandy-Rossii-Uzbekistana-i-Armenii-stali-luchshimi-oruzheynikami-na-ArMI-2020.html

Международный конкурс проводился в пятый раз, в этом году в соревнованиях участвовали восемь команд.

ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Победителями конкурса АрМИ-2020 "Мастер-оружейник", который завершился в Пензенской области, стали команды России, Узбекистана и Армении, сообщили в пресс-центре конкурса.

YouTube / Минобороны России
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"Лучшими оружейниками на Армейских международных играх-2020 признаны команды России, Узбекистана и Армении, соответственно", — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Кубки, медали и подарки победителям в торжественной обстановке вручили начальник главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Николай Паршин и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

"Участники конкурса порадовали нас достойными выступлениями, в честной и бескомпромиссной борьбе проявили целеустремленность, силу воли и уважение к соперникам и коллегам по ратному делу", — заявил Паршин.

Белозерцев поблагодарил министра обороны РФ Сергея Шойгу за то, что конкурс проводится на базе Пензенского артиллерийского инженерного института.

© Sputnik / Alexandr Kryazhev
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"Спасибо всем, кто подготовил и провел этот конкурс на самом высоком организационном уровне. Это огромный труд, огромная работа. Также хочется поблагодарить участников, которые приехали к нам. Было очень интересно наблюдать за вашими успехами", — сказал губернатор Пензенской области.

Международный конкурс "Мастер-оружейник" проводился в пятый раз, в этом году в соревнованиях участвовали восемь команд, впервые — Вооруженных сил Лаоса, Камбоджи, Конго и Абхазии. Также в соревнованиях были представлены сборные команды России, Армении, Ирана и Узбекистана. Состязания проходили в пять этапов.

Тема:
Международные армейские соревнования "АрМИ-2020" (26)
Теги:
Армения, военные, Пенза, Россия, Узбекистан, АрМИ-2020



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