Коронавирус в Узбекистане: главное на 31 августа

Новые жертвы коронавируса, медики в школах, решение проблем защиты здоровья узбекистанцев и многое другое - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заболеваний

31 августа количество официально зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 41787 (+136 с 10:00).

128 новых случаев выявлено в Ташкенте, 6 - в Ташкентской области и 2 - в Навоийской области.

Динамика выздоровлений

Сегодня в Ташкенте завершили лечение 132 пациента, в Ташкентской области - 109, в Кашкадарье - 5, в Наманганской области - 3, а всего 249 человек.

В общей сложности в нашей стране вылечено 39068 человек с коронавирусной инфекцией (93%).

Летальные исходы

Минздрав сообщил о новых летальных исходах от коронавируса: 57-летнего Ф.М., жителя Алмазарского района (таким образом, подтверждено, что заслуженный артист Узбекистана Фатхулла Маъсудов скончался от осложнений COVID-19) и 58-летнего С.Н., проживающего в Учтепинском районе.

К работе в школах Узбекистана привлекут 10 тысяч медиков

Десять тысяч медиков будут направлены в школы Узбекистана для обеспечения контроля за эпидемиологической ситуацией в них.

ВОЗ допустила вакцину от COVID-19 из Казахстана к клиническим испытаниям

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально включила вакцину, разработанную учеными из Казахстана, в перечень препаратов, допущенных к клиническим испытаниям.

Данная вакцина с деактивированным вирусом уже прошла две из четырех обязательных фаз находится в фазе 1/2 клинического испытания.

Шавкат Мирзиёев почтил память жертв репрессий и коронавируса

Президент принял участие в церемонии в память о жертвах репрессий. В честь них у символического надгробия были прочитаны суры из Корана.

Также глава государства побеседовал с представителями старшего поколения, религиозной сферы и творческой интеллигенции.

Мирзиёев: ни один узбекистанец не будет оставлен на произвол судьбы

Президент отметил, что пандемия коронавируса, глобальный экономический кризис, а также стихийные бедствия и техногенные катастрофы в Бухарской и Сырдарьинской областях стали для страны серьезным испытанием.

Сегодня, по словам президента, решаются проблемы защиты здоровья и жизни узбекистанцев, восстанавливается экономика, создаются условия для труда и заработка.

Как Россия помогает странам ближнего зарубежья бороться с COVID-19 — видео

За время пандемии РФ отправляла в страны СНГ медикаменты, тесты и средства индивидуальной защиты. А российские медики прибыли помогать местным врачам и консультировали зарубежных коллег онлайн.

Распространение COVID-19 в мире

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире составило 25,1 млн человек. Зафиксировано свыше 844 тысячи летальных исходов, вылечились 16,5 млн жителей.