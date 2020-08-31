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Награды победителям и призерам конкурса Верный друг на АрМИ-2020

Кинологи из Узбекистана поделили первое место с россиянами на АрМИ-2020

Пресс-служба Минобороны РФ
Общество
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Тема:
Международные армейские соревнования "АрМИ-2020" (26)
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Sputnik Узбекистан
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В подмосковном Дмитрове состоялась церемония награждения победителей и призеров конкурса кинологов "Верный друг" Армейских международных игр.

ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. В Подмосковье прошла церемония награждения победителей и призеров Международного этапа конкурса "Верный друг", где на высшую ступень пьедестала поднялись команды Узбекистана и России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По сумме баллов хозяева полигона и команда узбекистанских кинологов оказались лучше всех. Второе место заняли представители Беларуси, а бронза у военнослужащих из Алжира.

Команды-участницы конкурса Верный друг на АрМИ-2020 получают награды
Пресс-служба Минобороны РФ
Команды-участницы конкурса "Верный друг" на "АрМИ-2020" получают награды
Соревнования в дисциплине "Верный друг" проходят в пять этпаов:

  • Дог биатлон — индивидуальная гонка;
  • Преодоление 300-метровой полосы препятствий со служебными собаками;
  • Защитная служба;
  • Дог биатлон — эстафета;
  • Меткий стрелок.

Награждение победителей и призеров конкурса Верный друг на АрМИ-2020
Пресс-служба Минобороны РФ
Награждение победителей и призеров конкурса "Верный друг" на "АрМИ-2020"
Всего в этом году на старт вышли представители шести команд: России, Беларуси, Узбекистана, Вьетнама, Алжира и Израиля.

 

Тема:
Международные армейские соревнования "АрМИ-2020" (26)
Теги:
Узбекистан, Соревнования, АрМИ-2020, кинолог



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