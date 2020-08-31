Кинологи из Узбекистана поделили первое место с россиянами на АрМИ-2020

В подмосковном Дмитрове состоялась церемония награждения победителей и призеров конкурса кинологов "Верный друг" Армейских международных игр.
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. В Подмосковье прошла церемония награждения победителей и призеров Международного этапа конкурса "Верный друг", где на высшую ступень пьедестала поднялись команды Узбекистана и России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По сумме баллов хозяева полигона и команда узбекистанских кинологов оказались лучше всех. Второе место заняли представители Беларуси, а бронза у военнослужащих из Алжира.
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