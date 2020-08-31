Кинологи из Узбекистана поделили первое место с россиянами на АрМИ-2020

В подмосковном Дмитрове состоялась церемония награждения победителей и призеров конкурса кинологов "Верный друг" Армейских международных игр.

ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. В Подмосковье прошла церемония награждения победителей и призеров Международного этапа конкурса "Верный друг", где на высшую ступень пьедестала поднялись команды Узбекистана и России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По сумме баллов хозяева полигона и команда узбекистанских кинологов оказались лучше всех. Второе место заняли представители Беларуси, а бронза у военнослужащих из Алжира.

Пресс-служба Минобороны РФ Команды-участницы конкурса "Верный друг" на "АрМИ-2020" получают награды

Дог биатлон — индивидуальная гонка;

Преодоление 300-метровой полосы препятствий со служебными собаками;

Защитная служба;

Дог биатлон — эстафета;

Меткий стрелок.

Соревнования в дисциплине "Верный друг" проходят в пять этпаов:

Пресс-служба Минобороны РФ Награждение победителей и призеров конкурса "Верный друг" на "АрМИ-2020"

Всего в этом году на старт вышли представители шести команд: России, Беларуси, Узбекистана, Вьетнама, Алжира и Израиля.