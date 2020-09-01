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Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства Сергелийской ветки столичного метрополитена.

Когда запустят Сергелийскую ветку метро

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200901/14881361/Kogda-zapustyat-Sergeliyskuyu-vetku-metro.html

Через два месяца произойдет сдача объекта строительства надземной линии метро от станции "Кипчак" до действующей станции "Алмазар".

ТАШКЕНТ, 1 сен - Sputnik. В Ташкенте уже через пару месяце запускается Сергелийская ветка метро. Об этом в интервью телеканалу "Узбекистан 24" сообщил первый заместитель министра транспорта Ильхом Махкамов.

"Через два месяца у нас будет сдача объекта строительства надземной линии метрополитена в Сергелийском районе от станции "Кипчак" до действующей станции "Алмазар" с переходом в подземное метро. В целом это дает нам возможности для создания единой транспортной системы в Ташкенте", - заявил Махкамов.

Напомним, в начале июня на Сергелийской ветке метро в Ташкенте началась прокладка первых рельсов. Также завершаются работы по возведению фундамента для установки эскалатора на остановках, сборке кирпича, облицовке наружного фасада мрамором, прокладке проводов для электрического освещения.

На Сергелийской ветке метро устанавливают первые рельсы - фото >>

Общая протяженность Сергелийской линии метро составит 7,1 километра. Строительство объекта обошлось республике в 82,6 миллиона долларов, в том числе за счет средств госбюджета — 47,5 миллиона долларов и кредита Фонда реконструкции и развития — 35,1 миллиона долларов.

В частности, 27,9 миллиона долларов потрачены на покупку подвижных составов, 48,2 миллиона долларов — на строительно-монтажные работы, финансовые издержки оценены в 2,1 миллиона долларов, прочие расходы — 4,3 миллиона долларов.

Теги:
Сергелийский район, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, Ташкентский метрополитен, Ташкентский метрополитен, Тошкент метрополитени, Метро, метро



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