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АрМИ-2020: Узбекистан одержал победу в конкурсе "Военно-медицинская эстафета"

Минобороны РФ
Общество
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Тема:
Международные армейские соревнования "АрМИ-2020" (27)
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https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/09/01/14882110.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200901/14882585/ArMI-2020-Uzbekistan-oderzhal-pobedu-v-konkurse-Voenno-meditsinskaya-estafeta.html

Мужская и женская сборные также обновили собственные рекорды по времени, установленные в 2019 году: с 07’35,9’’ (мужчины) и 11’35,6’’(женщины) на 6’28,8’’ и 10’09,2’’ соответственно.

ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Сборная Узбекистана заняла первое место в Международном конкурсе "Военно-медицинская эстафета".

  • Этап "Командное первенство" в рамках соревнований по военно-медицинскому многоборью "Военно-медицинская эстафета"
    Минобороны Узбекистана
  • Этап "Командное первенство" в рамках соревнований по военно-медицинскому многоборью "Военно-медицинская эстафета"
    Минобороны Узбекистана
  • Этап "Командное первенство" в рамках соревнований по военно-медицинскому многоборью "Военно-медицинская эстафета"
    Минобороны Узбекистана
  • Этап "Командное первенство" в рамках соревнований по военно-медицинскому многоборью "Военно-медицинская эстафета"
    Минобороны Узбекистана
  • Этап "Командное первенство" в рамках соревнований по военно-медицинскому многоборью "Военно-медицинская эстафета"
    Минобороны Узбекистана
  • Этап "Командное первенство" в рамках соревнований по военно-медицинскому многоборью "Военно-медицинская эстафета"
    Минобороны Узбекистана
  • Этап "Командное первенство" в рамках соревнований по военно-медицинскому многоборью "Военно-медицинская эстафета"
    Минобороны Узбекистана
  • Этап "Командное первенство" в рамках соревнований по военно-медицинскому многоборью "Военно-медицинская эстафета"
    Минобороны РФ
  • Этап "Командное первенство" в рамках соревнований по военно-медицинскому многоборью "Военно-медицинская эстафета"
    Минобороны РФ
  • Этап "Командное первенство" в рамках соревнований по военно-медицинскому многоборью "Военно-медицинская эстафета"
    Минобороны РФ
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Минобороны Узбекистана
Этап "Командное первенство" в рамках соревнований по военно-медицинскому многоборью "Военно-медицинская эстафета"

Накануне на горном полигоне "Фориш" прошел последний этап состязания. Борьба за победу в основном развернулась между командами из РФ и Узбекистана.

"Участники конкурса выполнили ряд сложных задач: преодоление препятствий, эвакуация раненых из боевой техники на безопасное место, оказание первой медицинской помощи, перенос раненых через водную преграду и размещение в эвакуируемую технику", — говорится в сообщении Минобороны республики.

По итогам состязаний мужских команд на последнем этапе — "Командное первенство" — победу одержали узбекские военные с результатом в 2 572 балла.

Российская команда взяла "серебро", набрав 1 513 баллов. Тройку лидеров замкнула сборная Беларуси с 814 баллами.

Награды победителям и призерам конкурса Верный друг на АрМИ-2020
Пресс-служба Минобороны РФ
Кинологи из Узбекистана поделили первое место с россиянами на АрМИ-2020

Аналогичным образом распределились места между женскими сборными: Узбекистан набрал 1 642 балла, Россия — 1 452 балла, Беларусь — 554. 

Далее места распределились в следующем порядке — сборная Таджикистана, Вьетнама и Палестины.

Таким образом, победу в конкурсе "Военно-медицинская эстафета" в рамках Армейских международных игр одержали узбекистанцы, набрав в общей сумме 12 857 баллов.

Между тем мужская и женская сборные республики не только стали чемпионами в данном состязании, но и обновили свои личные рекорды, установленные в 2019 году: с 07’35,9’’ (мужчины) и 11’35,6’’(женщины) на 6’28,8’’ и 10’09,2’’ соответственно.

Тема:
Международные армейские соревнования "АрМИ-2020" (27)
Теги:
Узбекистан, военные, Медицина, АрМИ-2020



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