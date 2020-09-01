АрМИ-2020: Узбекистан одержал победу в конкурсе "Военно-медицинская эстафета"

ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Сборная Узбекистана заняла первое место в Международном конкурсе "Военно-медицинская эстафета".
- Этап "Командное первенство" в рамках соревнований по военно-медицинскому многоборью "Военно-медицинская эстафета"
- Этап "Командное первенство" в рамках соревнований по военно-медицинскому многоборью "Военно-медицинская эстафета"
- Этап "Командное первенство" в рамках соревнований по военно-медицинскому многоборью "Военно-медицинская эстафета"
- Этап "Командное первенство" в рамках соревнований по военно-медицинскому многоборью "Военно-медицинская эстафета"
- Этап "Командное первенство" в рамках соревнований по военно-медицинскому многоборью "Военно-медицинская эстафета"
- Этап "Командное первенство" в рамках соревнований по военно-медицинскому многоборью "Военно-медицинская эстафета"
- Этап "Командное первенство" в рамках соревнований по военно-медицинскому многоборью "Военно-медицинская эстафета"
- Этап "Командное первенство" в рамках соревнований по военно-медицинскому многоборью "Военно-медицинская эстафета"
- Этап "Командное первенство" в рамках соревнований по военно-медицинскому многоборью "Военно-медицинская эстафета"
- Этап "Командное первенство" в рамках соревнований по военно-медицинскому многоборью "Военно-медицинская эстафета"
Накануне на горном полигоне "Фориш" прошел последний этап состязания. Борьба за победу в основном развернулась между командами из РФ и Узбекистана.
"Участники конкурса выполнили ряд сложных задач: преодоление препятствий, эвакуация раненых из боевой техники на безопасное место, оказание первой медицинской помощи, перенос раненых через водную преграду и размещение в эвакуируемую технику", — говорится в сообщении Минобороны республики.
По итогам состязаний мужских команд на последнем этапе — "Командное первенство" — победу одержали узбекские военные с результатом в 2 572 балла.
Российская команда взяла "серебро", набрав 1 513 баллов. Тройку лидеров замкнула сборная Беларуси с 814 баллами.
Аналогичным образом распределились места между женскими сборными: Узбекистан набрал 1 642 балла, Россия — 1 452 балла, Беларусь — 554.
Далее места распределились в следующем порядке — сборная Таджикистана, Вьетнама и Палестины.
Таким образом, победу в конкурсе "Военно-медицинская эстафета" в рамках Армейских международных игр одержали узбекистанцы, набрав в общей сумме 12 857 баллов.
Между тем мужская и женская сборные республики не только стали чемпионами в данном состязании, но и обновили свои личные рекорды, установленные в 2019 году: с 07’35,9’’ (мужчины) и 11’35,6’’(женщины) на 6’28,8’’ и 10’09,2’’ соответственно.