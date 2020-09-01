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По соседству с Алмазарским районом Ташкента построят город-спутник в Ташкентском районе на 150 тысяч жителей

На границе с Казахстаном появится город-спутник Ташкента

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Общество
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Sputnik Узбекистан
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Жилой массив возведут вдоль канала Дамарык, где построят многоквартирные дома и торговые пункты, а также сквер и места для отдыха.

ТАШКЕНТ, 1 сен - Sputnik. Государственный комитет Узбекистана по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру опубликовал для обсуждения проект постановления Законодательной палаты Олий Мажлиса о создании в составе Ташкента города-спутника и промышленной зоны.

Для осуществления проекта планируется передать земли Ташкентского района Ташкентской области общей площадью 493,5 га. Данная территориальная единица расположена рядом с Алмазарским районом столицы. Согласно документу, 348,8 га из общей площади - это сельскохозяйственные угодья. 
Работа строительной техники
© Sputnik / Игорь Зарембо
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Отмечено, что некоторые участки будущих территорий прилегают к госгранице между Узбекистаном и Казахстаном. Их начальной точкой станет место пересечения автомобильной дороги, проходящей через участок базы "Бурдокичилик", с ограждением узбекско-казахской границы. К ним также планируется присоединить земли, расположенные по правую сторону полевой дороги, находящейся рядом с государственной границей.

Минэкономике, Минфину и хокимияту Ташкента поручено разработать и утвердить местный бюджет новой территории, а также составить параметры для прогноза ее социально-экономического развития. В двухмесячный срок они должны подготовить проект постановления правительства о создании города-спутника. Он будет возведен вдоль канала Дамарык, где построят многоквартирные дома и торговые пункты, а также сквер и места для отдыха.

Как следует из протокола Администрации президента от 22 июня, в качестве основного клиента в строительстве города-спутника избрана инжиниринговая компания "Служба единого заказчика" столичной администрации.

Кроме того, в документе указано, что главный проектировщик и подрядчик будут определены после проведения тендера, а мастер-план и генплан города в будущем разработают в сотрудничестве с иностранными проектными организациями.

Ответственность за строительство автомобильных дорог и путепроводов будет возложена на столичный хокимият.

Известно, что обсуждение проекта продлится до 8 сентября.

Строительство
© Sputnik / Александр Вильф
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Напомним: о создании города-спутника и промзоны было объявлено в начале июня в рамках визита главы государства в Алмазарский район. Ранее сообщалось, что данный объект будет расположен на местности общей площадью 260 га. На его территории появятся сады, велодорожки, тротуары для пешеходов, прибережная зона, а также торговые магазины. 

К тому же в ходе президентом было предложено выделить 200 га земли под строительство промышленной зоны, что позволит создать не менее 60 тысяч новых рабочих мест.




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