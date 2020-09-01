В России создан материал, рекордно повышающий эффективность солнечных батарей

Разработка может заинтересовать Узбекистан, власти которого в последние годы уделяют огромное внимание развитию энергетики. Особые надежды возлагаются как раз на "зеленые" виды энергии, в первую очередь — солнечную.

ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Инновационная технология создания материала для фотовольтаики*, разработанная в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете "ЛЭТИ", позволит повысить эффективность солнечных батарей до рекордных значений, рассказали в пресс-службе вуза.

Солнечная энергетика является перспективным и востребованным направлением науки. Существующие высокоэффективные многопереходные солнечные элементы по уровню КПД уже приблизились к своему теоретическому пределу, поэтому сегодня все усилия мирового научного сообщества направлены на создание и внедрение более эффективных и экономически выгодных подходов к их изготовлению.

Как пишет РИА Новости, разработку предложил профессор кафедры фотоники "ЛЭТИ" (вуз — участник Проекта 5-100. — Прим. ред.), доктор технических наук Александр Гудовских.

"Технология основана на использовании кремниевых подложек, формируемых с помощью совмещения технологии атомно-слоевого осаждения на начальном этапе роста, и метода газофазной эпитаксии из металлорганических соединений (МОС-гибридной эпитаксии)", — говорится в сообщении.

Принципиальное отличие от предыдущих разработок состоит в том, что рост "нуклеационного слоя осуществляется методом плазмохимического атомно-слоевого осаждения при сравнительно низких температурах с последующим эпитаксиальным ростом верхнего перехода на основе A3B5 квантоворазмерных структур методом МОС-гидридной эпитаксии".

Солнечная энергетика особенно необходима в тех регионах, где есть нехватка других источников энергии. Этот вопрос актуален для Центральной Азии, в том числе Узбекистана, имеющего реальные условия для использования солнечных лучей в течение практически всего года.

* Фотовольтаика — раздел науки на стыке физики, фотохимии и электрохимии, изучающий процесс возникновения электрического тока в различных материалах под действием падающего на него света