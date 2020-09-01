В Узбекистане студентам построят новые общежития

Территории высших учебных заведений выделяются для строительства студенческого жилья частному партнеру на основании приказа министерств и ведомств.

ТАШКЕНТ, 1 сен - Sputnik. В Узбекистане планируется внедрить систему государственно-частного партнерства при строительстве, реконструкции, оснащении и использовании студенческого жилья в государственных высших учебных заведениях.

Данная программа повышения уровня студенческого жилья в вузах на 2021-2025 годы включает:

- перечень студенческого жилья, строящегося за счет средств государственного бюджета на основании утвержденных концепций и программ развития отраслей и регионов на 2021-2025 годы, решений президента и Кабинета министров Узбекистана;

- задачи по увеличению количества студенческого жилья за счет государственно-частного партнерства на 2021-2025 годы;

- утверждение Положения о порядке предоставления кредитов со спецсчета на строительство, реконструкцию, оснащение и эксплуатацию студенческого жилья на основе государственно-частного партнерства, а также частичного финансирования из государственных средств.

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В постановлении также отмечается, что территории высших учебных заведений выделяются для строительства студенческого жилья частному партнеру на основании приказа министерств и ведомств; земельные участки вне территории высших учебных заведений выделяются Советом министров Каракалпакстана, хокимиятами областей и Ташкента в районах, расположенных недалеко от вузов, исходя из потребностей, а по завершении строительства зданий на срок, указанный в договоре государственно-частного партнерства, частному партнеру предоставляется право собственности на объект недвижимого имущества (с земельным участком) на основании решения местного хокимията в порядке, установленном законом.