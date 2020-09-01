Коронавирус в Узбекистане: главное на 1 сентября

С пятого сентября разрешаются коллективные службы в религиозных учреждениях. К тому же утверждена временная инструкция о порядке выполнения постоянных авиарейсов с зарубежными странами.

ТАШКЕНТ, 1 сен - Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заражений

Согласно последним данным Министерства здравоохранения в Узбекистане зарегистрировано 42 127 случаев заболевания коронавирусом.

В настоящее время в стране проходят лечение от коронавирусной инфекции 2 266 пациентов в соответствии со стандартами, установленными врачами.

Динамика выздоровлений

По информации Минздрава, количество выздоровевших за весь период составило 39 538 человек.

Скончались четыре пациента с коронавирусом

От коронавирусной инфекции скончались двое мужчин и одна женщина. Несмотря на своевременную госпитализацию и оказанную помощь врачей, пациенты умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

Какие ограничения снимаются в Узбекистане с 5 сентября

По решению Спецкомиссии в республике:

возобновляется деятельность объектов общественного питания с соблюдением санитарных требований. Банкеты и массовые мероприятия - не разрешаются;

восстанавливается работа театров и кинотеатров. Помещения должны соответствовать санитарным требованиям. Иметь систему циркуляции воздуха, дезактивационное оборудование, размещать посетителей в масках и с социальной дистанцией;

запускаются аттракционы в парках при соблюдении санитарных норм;

разрешаются коллективные службы в религиозных учреждениях (пятничные, субботние и воскресные);

возобновляются пассажирские перевозки в маршрутных такси;

открываются дошкольные образовательные учреждения и школы. С сентября они будут работать очно при соблюдении строгих санитарных норм.

Возобновляются регулярные международные авиасообщения

Согласно решению Спецкомиссии утверждена временная инструкция о порядке выполнения постоянных авиарейсов с зарубежными странами в период пандемии коронавируса. Соответствующим органам поручено принять меры для постепенного восстановления международных сообщений (авиа, ж/д, автомобильные) через переговоры с иностранными экспертами. Документ вступает в силу с 1 сентября 2020 года.

Кроме того, до 1 октября приостанавливается выдача разрешений туроператорам и авиакомпаниям на осуществление чартерных рейсов в условиях карантина.

Помимо этого, разрешен выезд транспортных средств, зарегистрированных в соседних странах и временно ввезенных в республику. К тому же срок возврата автомобилей продлен из других государств продлен до 1 ноября текущего года.

В республике снимаются ограничения с Кыргызстаном

С 1 сентября отменены ограничения для пересечения границы с Кыргызстаном на автомобиле. Лица, находившиеся в соседнем государстве последние 14 дней и получившие справку об отсутствии коронавирусной инфекции за последние 72 часа, могут не проходить обязательный карантинный контроль при въезде в Узбекистан. Также отменяется карантин для въезжающих соотечественников, которые в период пандемии находились только на территории Кыргызстана. В остальных случаях, граждане, въезжающие в республику обязаны соблюдать карантинный режим.

Распространение COVID-19 в мире

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире – более 25,5 млн человек. Зафиксировано свыше 851 тысяча летальных исходов, вылечилось 16,8 млн жителей.