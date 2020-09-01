В Узбекистане ощущалось землетрясение, которое произошло в Таджикистане

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Коронавирус в Узбекистане: главное на 1 сентября С пятого сентября разрешаются коллективные службы в религиозных учреждениях. К тому же утверждена временная инструкция о порядке выполнения постоянных авиарейсов с зарубежными странами. 514

В Узбекистане охват населения мобильным интернетом увеличат до 85% В 2020 году в республике запланировано внедрение не менее 800 тысяч широкополосных интернет-портов, также будет проложено 12 тысяч километров оптоволоконных линий связи. 9