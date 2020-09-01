В Узбекистане ощущалось землетрясение, которое произошло в Таджикистане

ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Небольшое землетрясение с эпицентром в Таджикистане ощутили жители нескольких городов Узбекистана.
"1 сентября в 18.34 по ташкентскому времени (в 13.34 по Гринвичу) произошло землетрясение в Таджикистане. Координаты: 40,07 градуса северной широты; 70,56 градуса восточной долготы. Магнитуда М=4,1. Глубина — 10 километров", — говорится в сообщении Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Эпицентр землетрясения находилcя в 175 километров от столицы республики в юго-восточном направлении.
Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории Узбекистана:
Ташкент: 175 километров, 2 балла;
Наманган : 140 километров, 2 балла;
Андижан : 171 километр, 2 балла;
Фергана : 110 километров, 2 балла;
Гулистан: 158 километров, 2 балла.