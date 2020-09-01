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Работа сейсмографа

В Узбекистане ощущалось землетрясение, которое произошло в Таджикистане

© AFP 2018 / PEDRO PARDO
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200901/14887881/V-Uzbekistane-oschuschalos-zemletryasenie-kotoroe-proizoshlo-v-Tadzhikistane.html

Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 175 километров в юго-восточном направлении.

ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Небольшое землетрясение с эпицентром в Таджикистане ощутили жители нескольких городов Узбекистана.

"1 сентября в 18.34 по ташкентскому времени (в 13.34 по Гринвичу) произошло землетрясение в Таджикистане. Координаты: 40,07 градуса северной широты; 70,56 градуса восточной долготы. Магнитуда М=4,1. Глубина — 10 километров", — говорится в сообщении Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

Эпицентр землетрясения находилcя в 175 километров от столицы республики в юго-восточном направлении. 

Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории Узбекистана:

Ташкент: 175 километров, 2 балла;

Наманган : 140 километров, 2 балла;

Андижан : 171 километр, 2 балла;

Фергана : 110 километров, 2 балла;

Гулистан: 158 километров, 2 балла.

Теги:
МЧС, Узбекистан, Таджикистан, землетрясение



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