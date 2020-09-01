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Абитуриентов попросили приходить на вступительные экзамены заранее

Хокимият Ташкентской области
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20200901/14887915/Abiturientov-poprosili-prikhodit-na-vstupitelnye-ekzameny-zaranee.html

Это позволит пройти необходимые этапы регистрации без спешки и с соблюдением санитарных норм.

ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Абитуриентов попросили приходить на вступительные экзамены заранее, за час-полтора до их начала. 

"Уважаемые абитуриенты! В день вступительных экзаменов убедительно просим вас приходить за час-полтора до их начала — это необходимо для того, чтобы пройти необходимые этапы регистрации без спешки и с соблюдением санитарных норм. Напомним, что первая смена начинает сдавать экзамены в 07.30, это означает, что сбор абитуриентов будет открыт с 06.00", — говорится в публикации на Telegram-канале Главного управления внутренних дел столицы.

Отмечается, что Государственный центр тестирования предоставит абитуриентам одноразовые медицинские маски и перчатки, использование которых является обязательным.

Экзамен под открытым небом: как, где и когда пройдет тестирование
© Sputnik /
Где, как и когда пройдут вступительные экзамены
"Также просим не забывать о соблюдении правил социального дистанцирования: между вами и другими людьми важно выдержать дистанцию в три метра", — отметили в ведомстве.

Напомним, в этом году из-за пандемии коронавируса приемная кампания в вузы была перенесена с августа на сентябрь. Экзамены стартуют уже со среды. Все они пройдут на открытом воздухе. В республике подготовлены 65 локаций, в основном, в парках и на спортивных объектах.

В столице оборудуют шесть таких площадок: на стадионе "Пахтакор", в Национальном парке, парке Победы и парке "Ашхабад". Также парты для абитуриентов расставили в Ботаническом саду и на аллее вузгородка.

Теги:
вступительные экзамены, абитуриенты, Узбекистан



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