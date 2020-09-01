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Сетевое оборудование в серверной.

В Узбекистане охват населения мобильным интернетом увеличат до 85%

© Sputnik / Владимир Трефилов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200901/14888869/V-Uzbekistane-okhvat-naseleniya-mobilnym-internetom-uvelichat-do-85-.html

В 2020 году в республике запланировано внедрение не менее 800 тысяч широкополосных интернет-портов, также будет проложено 12 тысяч километров оптоволоконных линий связи.

ТАШКЕНТ, 1 сен - Sputnik. В Узбекистане охват мобильной связью населения достиг 97%, из них 78% абонентам уже доступны услуги широкополосного мобильного интернета. В ближайшие два года планируется установить около 4,4 тысяч новых базовых станций мобильной связи и довести показатель до 85%.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций со ссылкой на интервью главы ведомства Шухрата Садикова газете "Правда Востока".

"Таким образом, важнейшая задача по ликвидации цифрового неравенства между городом и районом получит свое дальнейшее воплощение», — отметил министр.

Далее Садиков заявляет, что в текущем году запланировано внедрение не менее 800 тысяч широкополосных интернет-портов, также будет проложено 12 тысяч километров оптоволоконных линий связи.

Использование мобильных приложений
© Flickr / Garry Knight
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Также руководитель ведомства подчеркнул, что будет продолжено последовательное снижение тарифов за телекоммуникационные услуги. Так, например, в течение 2019 года их стоимость для провайдеров и операторов на подключение к внешним каналам снизилась с 85 до 70 тысяч сумов за 1 Мбит/с.

Кроме того, в сравнении с прошлым годом тариф на внешний интернет-канал для операторов и провайдеров подешевел на 20% и составил 56 тыс. сумов за 1 Мбит/с. 
Шухрат Садиков отметил, что в первую очередь высокоскоростным подключением к интернету будут обеспечены учреждения здравоохранения и образования.

На данный момент около 60% всех социальных объектов уже имеют высокоскоростной интернет на основе оптоволоконных технологий.

"В этом году намечено подключить к высокоскоростному интернету 80% всех общеобразовательных школ, 100% дошкольных образовательных учреждений и объектов здравоохранения. К 2021 году все объекты социальной сферы будут обеспечены интернетом, в том числе даже в самых отдаленных населенных пунктах будут созданы условия для доступа к современным телекоммуникационным услугам", — сказал министр.

В связи с ростом объема передачи данных в цифровой среде в ближайшие планы Мининфокома входит увеличение аппаратных средств и серверных мощностей, необходимых для хранения информации. Помимо этого, в 10 раз будет увеличено количество дата-центров. 

Теги:
мобильный Интернет, Узбекистан



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