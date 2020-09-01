Один из главарей ИГИЛ* арестован в Турции

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Министр внутренних дел Турции заявил об аресте "эмира" террористической организации в стране.
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. "Эмир" группировки "Исламское государство"* в Турции арестован, заявил глава Министерства внутренних дел страны Сулейман Сойлу.
"Арестован так называемый эмир ИГ* в Турции, имевший серьезные планы. Поздравляю правоохранительные органы", — написал Сойлу в Twitter
.
Выступая в эфире телеканала NTV, Сойлу назвал имя "эмира" ИГ* — Махмут Озден, операция прошла в Стамбуле.
По словам министра, главарь террористов в Турции занимался подготовкой групп боевиков для совершения терактов, а также для похищения турецких политических деятелей и переправки их в Сирию.
* "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) — запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация