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Работа полиции Турции

Один из главарей ИГИЛ* арестован в Турции

© AP Photo / Emrah Gurel
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200901/14888972/Odin-iz-glavarey-IGIL-arestovan-v-Turtsii.html

Министр внутренних дел Турции заявил об аресте "эмира" террористической организации в стране.

ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. "Эмир" группировки "Исламское государство"* в Турции арестован, заявил глава Министерства внутренних дел страны Сулейман Сойлу.

Александр Кубышкин
© Foto Fefu TV
Кубышкин о том, как можно ослабить позиции ИГИЛ*
"Арестован так называемый эмир ИГ* в Турции, имевший серьезные планы. Поздравляю правоохранительные органы", — написал Сойлу в Twitter.

Выступая в эфире телеканала NTV, Сойлу назвал имя "эмира" ИГ* — Махмут Озден, операция прошла в Стамбуле.

По словам министра, главарь террористов в Турции занимался подготовкой групп боевиков для совершения терактов, а также для похищения турецких политических деятелей и переправки их в Сирию.

* "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) — запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация

Теги:
Борьба с терроризмом, Исламское государство, ИГИЛ, Турция



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